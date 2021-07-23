Почему в Токио разгорелись протесты во время Олимпиады

Церемония открытия Игр состоится на Олимпийском стадионе в Токио, и протестующие заявили, что продолжат проводить демонстрации как можно ближе к стадиону. Об этом сообщает India Today.

Протесты в Токио - фото: News16

Протестующие собрались у здания столичного правительства Токио в пятницу, когда олимпийский факел прибыл в комплекс в преддверии церемонии открытия, которая должна состояться позже в этот день.

"Сегодня день церемонии открытия Олимпийских игр, и мы решительно призываем к её отмене. Так что это протест против Олимпиады. Сейчас олимпийский огонь приближается к зданию столичного правительства Токио, поэтому мы протестуем именно здесь. После этого мы проведём демонстрацию возле Олимпийского стадиона. Полиция строго следит за порядком на этом спортивном объекте, поэтому протест должен проходить вдали от него. Мы пытаемся подобраться поближе к стадиону и поддержать протест", — говорят протестующие.

Демонстранты призывают отменить Олимпиаду и обратить внимание на проблему бедности в мире.

На этот раз на церемонии открытия не будет массовой хореографии, огромного реквизита и изобилия танцоров, актёров и света, как подтвердил Марко Балич, давний исполнительный продюсер церемонии открытия, а ныне старший советник исполнительного продюсера токийских церемоний.

Напомним, что на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио, где изобразили Украину без аннексированного Россией Крыма, появилась правильная карта. После разгоревшегося скандала из-за изображения оккупированного РФ Крыма, карту Olympics Cheer Zone вовсе убрали с официального сайта. Но впоследствии она была возвращена уже в правильном виде.

Накануне стало известно, что в разделе "Расписания и результаты" на официальном сайте Олимпийских игр размещены карты стран. С их помощью каждый болельщик мог узнать даты выступлений и результаты своей национальной сборной. На украинской карте отчетливо видно, что оккупированный РФ Крым отделен от Украины границей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!