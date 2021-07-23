Почему в Токио разгорелись протесты во время Олимпиады

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Данило Матюха
Церемония открытия Игр состоится на Олимпийском стадионе в Токио, и протестующие заявили, что продолжат проводить демонстрации как можно ближе к стадиону. Об этом сообщает India Today.
Протесты в Токио - фото: News16
Протестующие собрались у здания столичного правительства Токио в пятницу, когда олимпийский факел прибыл в комплекс в преддверии церемонии открытия, которая должна состояться позже в этот день.
Демонстранты призывают отменить Олимпиаду и обратить внимание на проблему бедности в мире.
На этот раз на церемонии открытия не будет массовой хореографии, огромного реквизита и изобилия танцоров, актёров и света, как подтвердил Марко Балич, давний исполнительный продюсер церемонии открытия, а ныне старший советник исполнительного продюсера токийских церемоний.
Напомним, что на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио, где изобразили Украину без аннексированного Россией Крыма, появилась правильная карта. После разгоревшегося скандала из-за изображения оккупированного РФ Крыма, карту Olympics Cheer Zone вовсе убрали с официального сайта. Но впоследствии она была возвращена уже в правильном виде.
Накануне стало известно, что в разделе "Расписания и результаты" на официальном сайте Олимпийских игр размещены карты стран. С их помощью каждый болельщик мог узнать даты выступлений и результаты своей национальной сборной. На украинской карте отчетливо видно, что оккупированный РФ Крым отделен от Украины границей.
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