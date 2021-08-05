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Украинка завоевала "серебро" и получила первую олимпийскую награду в каратэ

"Серебряная" медаль Анжелики Терлюгы - это первая олимпийская награда в этом виде спорта

сегодня, 17:10
Автор:

Козлова Альбіна

Поскольку соревнования по каратэ стали дебютным в программе Олимпийских игр-2020, то награда украинки Анжелики Терлюгы  действительно историческое событие не только для нашей страны, но и для всего мира. Об этом сообщают в пресс-службе Национального Олимпийского комитета.

Украинка завоевала "серебро" и получила первую олимпийскую награду в каратэ

Анжелика Терлюга, фото НОК Украины

На пути к победе в группе наша каратистка провела четыре поединка. Некоторые из них украинке удалось завершить победой, другие же закончились ничьей. Анжелика поборола каратистку из Египта Радву Сайед и японку Михо Мияхару. Ничьей завершились столкновения с представительницей Казахстана Молдир Жанбирбай и Беттиной Планк из Австрии.

Украинка победила в полуфинале китаянку Вэнь Цзу-Юнь. В финале уступила спортсменке из Болгарии Ивет Горановой и заняла второе призовое место со счетом 1: 5. В итоге спортсменка Анжелика Терлюга получила "серебро" в женском кумитэ в весовой категории до 55 кг и стала вице-чемпионкой Олимпийских игр.

Медалистку уже поздравили с исторической наградой Президент Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийский чемпион Сергей Бубка и президент Владимир Зеленский.

"Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебро в Токио. Это еще одна историческая награда для нашей страны, ведь каратэ дебютировало в этом году в программе Олимпийских игр 2020. Поздравляю!", — написал глава государства.

Отметим, что Анжелике 29 лет и ранее она получала неоднократные победы на чемпионатах Европы. Два года назад, в 2019-м, она завоевала "золото" на чемпионате Европы в командном кумитэ.

Кстати, это уже третье "серебро" украинцев на Олимпиаде-2020.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", украинский пловец Михаил Романчук принес нашей сборной на Олимпиаде-2020 первую серебряную медаль


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Источник: http://noc-ukr.org/news/21766/
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