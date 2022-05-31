Украинка завоевала первое «большое золото» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Мария Гангур заняла первое место в рывке и третье в толчке, что позволило ей в сумме двоеборья получить золотую награду на чемпионате Европы в весовой категории до 64 кг. Об этом сообщается в Министерстве молодежи и спорта Украины.

"Это первые награды 21-летней Марии Гангур на взрослом чемпионате Европы. В 2021 году она стала абсолютной чемпионкой континентального первенства среди молодежи в весе до 59 кг", — говорится в сообщении.

Известно, что в активе сборной Украины уже 11 медалей, из них 4 – золотые. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Албании с 26 мая по 5 июня.