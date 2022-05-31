Украинка завоевала первое «большое золото» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Мария Гангур заняла первое место в рывке и третье в толчке, что позволило ей в сумме двоеборья получить золотую награду на чемпионате Европы в весовой категории до 64 кг. Об этом сообщается в Министерстве молодежи и спорта Украины.
"Это первые награды 21-летней Марии Гангур на взрослом чемпионате Европы. В 2021 году она стала абсолютной чемпионкой континентального первенства среди молодежи в весе до 59 кг", — говорится в сообщении.
Известно, что в активе сборной Украины уже 11 медалей, из них 4 – золотые. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Албании с 26 мая по 5 июня.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сколько медалей получили украинские спортсмены на "Играх непокоренных". Команда сборной Украины приняла участие в "Играх Непокоренных", которые состоялись в городе Гаага в Нидерландах. На счету украинских ветеранов боевых действий 16 наград. Пятый форум в параолимпийском стиле завершился 22 апреля. Сборная нашей страны в этом году смогла получить в спортивных поединках "Игорь непокоренных" 5 самых высоких наград. Золотые медали завоевали нашей стране украинцы Родион Ситдиков, Виктор Легкодух и Сергей Прядко в толкании ядра, в соревнованиях по плаванию Андрей Бадарак и Игорь Галушка в гребле. Важно, что в предыдущие годы в этом форуме ветеранов-параолимпийцев, состоявшихся в 2017 и 2018 гг. украинская команда завоевала 14 и 20 медалей соответственно. Этот спортивный форум начали проводить с 2014 по инициативе британского принца Гарри. Главной целью игр в паралимпийском стиле инициировалось поддержание военных и ветеранов в их поставленных целях к социальной интеграции.
Мария Гангур завоевала первое золото на чемпионате Европы (фото из открытых источников)