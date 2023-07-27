Украина прекращает бойкотировать соревнования с участием атлетов из РФ и Беларуси

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Кравцев Сергей
Украинские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, в которых также выступают атлеты из РФ или Беларуси. Правда, есть одно ключевое условие – российский и белорусские спортсмены должны выступать в нейтральном статусе. Украинским спортсменам будет запрещено участвовать в соревнованиях только в том случае, если представители выше упомянутых стран будут участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в соответствующем приказе №4435 Министерства молодежи и спорта Украины, опубликованном на сайте ведомства.
Украинские спортсмены. Фото: Getty Images
Как указывается в документе с обновленным текстом, теперь участие атлетов из Украины запрещается лишь в международных соревнованиях, в которых:
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участвуют спортсмены, представляющие РФ и/или республику Беларусь под своими национальными флагами
и/или используют собственную национальную символику,
и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и республике Беларусь.
Таком образом, украинские спортсмены будут иметь возможность выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне или белорусы только в нейтральном статусе.
Напомним, что предыдущий приказ, где было бойкотирование всех соревнований с российскими и белорусскими спортсменами, действовал около 3 месяцев.
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