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Украина прекращает бойкотировать соревнования с участием атлетов из РФ и Беларуси

Ограничения остаются действовать только в том случае, если россияне и белорусы участвуют в соревнованиях под своими национальными флагами

сегодня, 07:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, в которых также выступают атлеты из РФ или Беларуси. Правда, есть одно ключевое условие – российский и белорусские спортсмены должны выступать в нейтральном статусе. Украинским спортсменам будет запрещено участвовать в соревнованиях только в том случае, если представители выше упомянутых стран будут участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в соответствующем приказе №4435 Министерства молодежи и спорта Украины, опубликованном на сайте ведомства.

Украина прекращает бойкотировать соревнования с участием атлетов из РФ и Беларуси

Украинские спортсмены. Фото: Getty Images

Как указывается в документе с обновленным текстом, теперь участие атлетов из Украины запрещается лишь в международных соревнованиях, в которых:


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участвуют спортсмены, представляющие РФ и/или республику Беларусь под своими национальными флагами

и/или используют собственную национальную символику,

и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и республике Беларусь.

Таком образом, украинские спортсмены будут иметь возможность выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне или белорусы только в нейтральном статусе.

Напомним, что предыдущий приказ, где было бойкотирование всех соревнований с российскими и белорусскими спортсменами, действовал около 3 месяцев.

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Источник: https://mms.gov.ua/npas/pro-deiaki-pytannia-uchasti-ofitsiinykh-delehatsii-natsionalnykh-zbirnykh-komand-ukrainy-u-mizhnarodnykh-zmahanniakh-z-olimpiiskykh-neolimpiiskykh-vydiv-sportu-ta-vydiv-sportu-osib-z-invali-2
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