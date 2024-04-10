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Украина получила неожиданное предложение от России

Россия направила запрос украинским спортивным федерациям с предложением принять участие в соревнованиях под названием "Всемирные игры дружбы".

сегодня, 08:37
Автор:
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Slava Kot
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И. о. министра молодежи и спорта Матвей Бидный рассказал, что Россия обратилась к Украине и направила приглашение об участии в "Играх дружбы". В Украине уже отреагировали на предложение от РФ принять участие в альтернативной Олимпиаде.

Украина получила неожиданное предложение от России

И. о. министра молодежи и спорта Матвей Бидный. Фото из открытых источников

Из-за санкций и некоторых ограничений Россия решила создать альтернативные соревнования для спортсменов своей страны, а также ее союзников, назвавших "Всемирные игры дружбы", которые пройдут в сентябре этого года в Москве и Екатеринбурге.

Россияне пытаются к таким соревнованиям привлечь как можно больше стран и заявляют, что это якобы большое международное событие. Не обошла Россия в этом вопросе и Украину, которой прислала приглашение. На это ответил и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бидный, рассказавший, что никто из партнеров не будет отправлять в Россию своих спортсменов.

"Никто из людей спортсменов высокого уровня не позволит себе. Потому что такое участие будет точкой в их карьере и на их пути в международном спорте", — пояснил Бедный.

Также на попытку россиян отреагировал и Международный олимпийский комитет, выступивший об использовании спортсменов для распространения российской пропаганды.

"Это циничная попытка РФ политизировать спорт", – отметили в МОК.

Украинские спортсмены отказались участвовать во "Всемирных играх дружбы". А среди стран, которые официально согласились на участие, только Беларусь.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже в июле-августе этого года. К их участию допустили россиян как нейтральных спортсменов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за ограничений для российских спортсменов МИД РФ обвинил МОК в расизме и неонацизме. На это отреагировали в Международном олимпийском комитете.

Также "Комментарии" писали о российском гонщике с которого сняли санкции. Теперь он требует компенсации.



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