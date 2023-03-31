Украина отреагировала на скандальное решение МОК

Украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях, к которым допустят спортсменов из России или Беларуси. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на решение Кабмина, о котором проинформировал министр правительства Олег Немчинов.

Керівництво МОК намагається зберігти "єдність" світового спорту

По его словам, оно распространяется на все соревнования, включая отборочные турниры к летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже. Немчинов добавил, что участие представителей украинских федераций в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы, может угрожать федерациям лишением статуса национальных.

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Это стало ответом Украины на решение МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, при условии выступления их под нейтральным флагом и гимном. При этом МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов атлетов не поддерживавших войну.

Президент МОК Томас Бах заявил также, что команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований. Рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта.

МОК также посоветовал не допускать на соревнования спортсменов, имеющих связи с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран. Но многие ведущие российские спортсмены выступают за ЦСКА, "Динамо" и являются офицерами Вооруженных сил, МВД или Росгвардии.

Стоит отметить, что решение МОК также раскритиковали и россияне.

В свою очередь МОК обвинил Украину и ее сторонников в "двойных стандартах".

Тем временем, в Украине пояснили, почему обещанное контрнаступление еще не началось.