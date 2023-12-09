Украина отреагировала на решение МОК допустить к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов

Решение исполкома МОК допустить к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе является безответственным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Минмолодежспорта Матвей Бидный.

Матвей Бидный. Фото: из открытых источников

Министр призвал МОК наконец снять розовые очки в отношении страны-агрессора.

"Мы решительно осуждаем безответственное решение членов Исполкома Международного олимпийского комитета", – заявил Матвей Бидный.

По его словам, решение исполкома МОК позволить российским и белорусским спортсменам прятаться за фейковой нейтральностью — безответственное.

Министр напомнил, что на днях президент МОК Томас Бах анонсировал, что соответствующее решение будет принимать только в марте следующего года.

"Мы со своей стороны объясняли международным партнерам и олимпийскому комитету, что российские спортсмены имеют такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев. А это значит, что они несут часть ответственности за смерти украинцев. Во время войны не удастся прятаться за белым флагом "нейтральности". Нейтральность во времена, когда в Европе продолжается самая кровавая война со времен Второй мировой и одна нация пытается уничтожить другую — означает безответственность и молчаливое попустительство убийцам", — указал Бидный.

Также он подчеркнул, что Россия – единственное государство, которое трижды нарушало олимпийское перемирие, пытается провести альтернативу Олимпиаде и угрожает приехать на Олимпиаду на танках.

"Что еще должна сделать Россия — кого еще должна убить Россия, чтобы Международный олимпийский комитет наконец снял розовые очки в отношении страны-террористки?", — задается вопросом Бидный.

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