Украина отреагировала на решение МОК допустить к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов

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Кравцев Сергей
Решение исполкома МОК допустить к Олимпийским играм-2024 индивидуальных спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе является безответственным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Минмолодежспорта Матвей Бидный.
Матвей Бидный. Фото: из открытых источников
Министр призвал МОК наконец снять розовые очки в отношении страны-агрессора.
По его словам, решение исполкома МОК позволить российским и белорусским спортсменам прятаться за фейковой нейтральностью — безответственное.
Министр напомнил, что на днях президент МОК Томас Бах анонсировал, что соответствующее решение будет принимать только в марте следующего года.
Также он подчеркнул, что Россия – единственное государство, которое трижды нарушало олимпийское перемирие, пытается провести альтернативу Олимпиаде и угрожает приехать на Олимпиаду на танках.
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