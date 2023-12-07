Известно, когда Андрея Шевченко официально выдвинут на пост президента УАФ

Уже в следующий понедельник Андрея Шевченко могут выдвинуть на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). Для этого необходимо получить поддержку не менее 9 постоянных коллективных членов, что составляет треть от общего числа. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.



Шевченко в качестве тренера сборной. Фото с открытых источников

На следующей неделе начнутся заседания исполкомов каждого коллективного члена, где будут определяться делегаты для участия во внеочередном конгрессе. Также каждый будет выдвигать собственного кандидата на пост президента. Срок подачи кандидатур истекает 26 декабря, а внеочередной конгресс УАФ назначен на 25 января следующего года.

Завтра, в пятницу, должны пройти перевыборы в последнем регионе страны – в Ровенской области. Там на должность главы претендуют трое – это заместитель бывшего главы Олег Кучер, а еще Вячеслав Шевчук и Ярослав Коломыс. Говорят, судьба там уже предрешена, ведь, по слухам, двух последних, то есть Шевчука и Коломыса, до выборов не допустят, – говорится в сообщении.

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