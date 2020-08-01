На Олимпийские игры в Париже хотят добавить новую дисциплину

В программу предстоящих Олимпийских игр 2024 года в Париже может вернуться одна историческая дисциплина. Международный олимпийский комитет (МОК) получил предложение о включении смешанной эстафеты по кросс-кантри, которая последний раз проводилась на Олимпийских Играх 1924 года. Об этом пишет “КП”.

В этой дисциплине команды состоят из четырех бегунов - двух мужчин и двух женщин, каждый из которых должен будет преодолеть дистанцию ​​в 2,5 километра. Если предложение Всемирной федерации легкой атлетики будет принято, это будет возвращение кросса в олимпийскую семью после 100-летнего отсутствия.

"Моя любовь к легкой атлетике началась с соревнований по пересеченной местности. Было бы действительно символично, если бы эта дисциплина вернулась в Париж", - заявил президент Всемирной легкоатлетической федерации Себастьян Коу.

VIII летние Олимпийские игры проходили в Париже, столице Франции, с 4 мая по 27 июля 1924 года. Ранее в Париже Олимпийские игры проходили в 1900 году.

Олимпийские Игры-1924 примечательны тем, что на них впервые появился олимпийский девиз. Он состоит из трёх латинских слов — "Citius, Altius, Fortius!" (русский перевод — "Быстрее, выше, сильнее!"). Там же была принята окончательно длина марафонской дистанции, равной 42 195 метрам, какой она является и по сей день.

Ранее мы сообщали, что беговые тренировки могут развить в нас сразу несколько полезных качеств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!