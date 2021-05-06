Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер: что известно

Мир вокруг нас меняется и становится более свободным. Об этом свидетельствуют изменения даже в такой весьма консервативной сфере, как спортивная. Так, участницей Олимпийских игр впервые за всю историю спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард. Информацию сообщает "Сегодня", ссылаясь на The Guardian.



43-летняя штангистка-трансгендер Лорел Хаббард. Фото из открытых источников

Отметим, что трансгендерная женщина — уроженка Новой Зеландии. 43-летняя Лорел посвятила спорту всю жизнь, занимаясь тяжелой атлетикой. Спортивная карьера Хаббард и до "перехода" (смены пола — ред.) складывалась весьма удачно. До 35 лет тогда еще Гэвину Хаббарду покорялись многие соревнования внутри страны.

Однако после операции по смене пола, несмотря на весьма уважительный, как для спортсмена, возраст, успехи штангистки пошли вверх с удвоенной силой. На чемпионате мира в 2017 году спортсменке покорилось второе место и серебряная медаль. Чуть позже Лорел Хаббард и вовсе стала победительницей Тихоокеанских игр.

На нынешней Олимпиаде, которая пройдет летом в Японии, спортсменка-трансгендер является самой возрастной среди своих соперниц. Сообщается, что Лорел Хаббард является одной из вероятных претенденток на "золото" по тяжелой атлетике. Вероятно, ей может "покориться" категория "87+".

Стоит отметить, что многие соперницы спортсменки не слишком рады подобному "соседству". По их мнению, Хаббард может иметь некоторые преимущества благодаря своему "мужскому" телу. И это — несмотря на выполнние Лорел Хаббард всех требований Олимпийского комитета насчет "перехода".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о другой олимпийской чемпионке, которая является представительницей ЛГБТ и недавно предложила своей девушке руку и сердце.

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