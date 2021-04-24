Может ли Владимир Кличко вернуться на ринг (ФОТО)

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Вечканова Елена
Украинским
любителям бокса приготовиться: некоторые отечественные звезды спорта недвусмысленно
намекают на триумфальное возвращение. Речь идет о знаменитом боксере Владимире
Кличко, который уже не впервые раззадорил поклонников двусмысленным посланием на
личной Facebook-странице.
Владимир Кличко. Фото из открытых источников
Как объяснил спортсмен,
недавно ему пришлось пообщаться с журналистами Suddeutsche Zeitung. Представители немецкого издания активно
интересовались планами Кличко на пост-период коронавирусной пандемии. Что
ответил экс-боксер во время диалога — неизвестно, однако отдельную ремарку он
оставил для активных болельщиков.
Вместо лишних
слов Владимир Кличко запостил снимок с боксерскими перчатками. Подпись к фото
гласит, что именно этого спортсмен ждет больше всего после окончания всех
карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.
Поклонники тут же
активизировались в комментариях. Большинство из них горячо поддерживают
вероятную идею о возвращении Кличко на ринг. "Пожалуйста, скажите, что вы
тренируетесь, дабы вернуться обратно!", "Какие планы на окончание пандемии?
Тренировки ради возвращения?", "Картинка говорит лучше тысячи слов!" — пишут фанаты Владимира
Кличко под публикацией.
Отметим, что в последний раз Кличко выходил на ринг четыре года назад — весной 2017 года. На данный момент имя спортсмена находится в Международном зале славы бокса. Если он решит вернуться к боксированию, то станет первым действующим спортсменом, кто удостоился чести быть отмеченным в Зале Славы.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на ринг готов снова выйти другой украинский боксер — Александр Гвоздик. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале вы можете прочесть, какой известнейший боксер, участвовавший в минимум 67 поединках, недавно ушел из жизни.
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