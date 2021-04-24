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Может ли Владимир Кличко вернуться на ринг (ФОТО)

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко намекнул поклонникам, что может вернуться в спорт после пандемии

сегодня, 09:18
Автор:

Вечканова Елена

Украинским любителям бокса приготовиться: некоторые отечественные звезды спорта недвусмысленно намекают на триумфальное возвращение. Речь идет о знаменитом боксере Владимире Кличко, который уже не впервые раззадорил поклонников двусмысленным посланием на личной Facebook-странице.

Может ли Владимир Кличко вернуться на ринг (ФОТО)

Владимир Кличко. Фото из открытых источников

Как объяснил спортсмен, недавно ему пришлось пообщаться с журналистами Suddeutsche Zeitung. Представители немецкого издания активно интересовались планами Кличко на пост-период коронавирусной пандемии. Что ответил экс-боксер во время диалога — неизвестно, однако отдельную ремарку он оставил для активных болельщиков.

Вместо лишних слов Владимир Кличко запостил снимок с боксерскими перчатками. Подпись к фото гласит, что именно этого спортсмен ждет больше всего после окончания всех карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

Поклонники тут же активизировались в комментариях. Большинство из них горячо поддерживают вероятную идею о возвращении Кличко на ринг. "Пожалуйста, скажите, что вы тренируетесь, дабы вернуться обратно!", "Какие планы на окончание пандемии? Тренировки ради возвращения?", "Картинка говорит лучше тысячи слов!" — пишут фанаты Владимира Кличко под публикацией.

Отметим, что в последний раз Кличко выходил на ринг четыре года назад — весной 2017 года. На данный момент имя спортсмена находится в Международном зале славы бокса. Если он решит вернуться к боксированию, то станет первым действующим спортсменом, кто удостоился чести быть отмеченным в Зале Славы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на ринг готов снова выйти другой украинский боксер — Александр Гвоздик. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть, какой известнейший боксер, участвовавший в минимум 67 поединках, недавно ушел из жизни.


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Источник: https://www.facebook.com/KlitschkoOfficial/posts/320808076076947
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