Турецкий "киллер" на Олимпиаде взорвал соцсети: чем удивил

Как передает портал "Комментарии", Олимпиада-2024 в Париже приносит не только незабываемые впечатления от борьбы спортсменов, но и удивляет даже тех, кто равнодушный к спорту. Так в сети восхищаются 51-летним турецким стрелком Юсуфом Дикечем. Турецкий спортсмен в дисциплине "стрельба из пневматического пистолета" с 10 метров в миксте заработал серебряную медаль.

Юсуф Дикеч. Фото: из открытых источников

Вот только популярность в сети Юсуф Дикеч заработал не столько своим результатом стрельбы, сколько тем, как он провел свое выступление и, конечно же, шокировал итогом. Дело в том, что 51-летний стрелок вышел на соревнование без специального обмундирования, хотя спортсменам разрешено использовать разные устройства для облегчения стрельбы, к примеру, антибликовые линзы, наушники.

Юсуф Дикеч вышел без какого-либо оборудования. Как уже подчеркнули пользователи соцсети, парень из Турции вышел в мятой футболке, в которой, кажется, спал, с одной рукой в кармане, он спокойно пострелял по мишеням с обеими открытыми глазами и забрал серебро вместе с напарницей в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Вот это стиль!

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Элина Свитолина одолела шестую ракетку мира Джессику Пегулу в трех сетах – 4-6, 6-1, 6-3. Как оказалось, игра украинки вызвала дискуссии в России, несмотря на то, что ни один российский канал не транслирует Олимпийские игры. Причиной стал баннер украинских болельщиков на стадионе с надписью: "Слава Украине! Героям слава!".

Особое недовольство у россиян вызвал лозунг, который, по их словам, якобы нарушает некоторые положения Олимпийских игр, а именно запрет любых политических, религиозных и расовых демонстраций.



