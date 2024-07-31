На Олимпиаде вывесили украинский баннер: четыре слова разозлили россиян

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Slava Kot
Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором раунде Олимпийских игр встретилась с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Во время матча на трибунах появился баннер украинских болельщиков, вызвавший раздражение в России. Российские политики требуют вмешательства Международного олимпийского комитета.
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото из открытых источников
Элина Свитолина одолела шестую ракетку мира Джессику Пегулу в трех сетах – 4-6, 6-1, 6-3. Как оказалось, игра украинки вызвала дискуссии в России, несмотря на то, что ни один российский канал не транслирует Олимпийские игры. Причиной стал баннер украинских болельщиков на стадионе с надписью "Слава Украине! Героям слава!".
Особое недовольство у россиян вызвал лозунг, который, по их словам, якобы нарушает некоторые положения Олимпийских игр, а именно запрет любых политических, религиозных и расовых демонстраций.
Раздражение достигло не только обычных россиян, но и политиков. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о националистических проявлениях из-за украинского баннера и призвал провести расследование с привлечением полиции.
Олимпийский комитет не отреагировал на жалобы России.
Элина Свитолина после победы над Джессикой Пегулой попала в 1/8 финала Олимпиады, где встретилась с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Украинка проиграла в трех сетах и завершила свое выступление на Олимпийских играх.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан объяснила, почему на Олимпиаде обняла россиянку, выступающую за сборную Азербайджана.
Также "Комментарии" писали о 13 странах, которым запретили выступать на Олимпийских играх.
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