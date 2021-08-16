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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Теперь приходится кусать губы: Тимановская жалеет о своем "наезде" на режим Лукашенко
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Теперь приходится кусать губы: Тимановская жалеет о своем "наезде" на режим Лукашенко

Белорусская легкоатлетка резко поменяла мнение о власти в Беларуси. Говорит, что никогда открыто не выступала против Лукашенко

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая прославилась на весь мир из-за критики в адрес белорусской сборной и власти Беларуси, теперь признала, что давать волю эмоциям и критиковать сборную в Instagram было не самым правильным выходом из ситуации. На Олимпиаде в Токио спортсмена эмоционально отреагировала на решение белорусских тренеров поставить ее бежать эстафету. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет zeit.de.

Теперь приходится кусать губы: Тимановская жалеет о своем "наезде" на режим Лукашенко

Кристина Тимановская. Фото из открытых источников

После того, как Кристина Тимановская предала огласке решение белорусских чиновников из Минска пришло указание снять девушку с соревнований и отправить обратно в Беларусь. Дальше произошел скандал, отголоски которого звучат даже после завершения Олимпиады. Правда теперь уже девушка оправдывается, заявляя, что понимает, многое проанализировав, что поддавать жесткой критике тренерский состав и руководство страны было не самым хорошим решением.

При этом спортсменка считает, что скандал, который вылился на международный уровень – это не только ее вина. Это также вина руководства Беларуси. Тимановская добавляет, ведь, если бы не дисквалификация, если бы не решение вернуть ее на Родину, если бы не поток лжи о ней на государственном телевидении, то и не было бы никакого скандала. Девушка подчеркнула, произошедшая ситуация очень ярко показывает, что происходит с людьми в Беларуси, которые имеют смелость выражать свою точку зрения, имеют гордость иметь свое мнение. 

Тимановская уточнила, что не соответствует действительности информация, обнародованная в некоторых СМИ о том, что она была активным участником акций протеста и близка к оппозиционному движению. Девушка уверяет, что она никогда не выступала открыто против Лукашенко, никогда не подписывала никаких писем.

Читайте также на портале "Комментарии" — белорусская спортсменка Тимановская выставила на аукцион самую ценную свою медаль, чтобы помочь в борьбе против режима Лукашенко.


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Источник: https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fausland%2F2021-08%2Fkristina-timanowskaja-belarus-flucht-polen-olympia-sprinterin
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