Теперь приходится кусать губы: Тимановская жалеет о своем "наезде" на режим Лукашенко

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая прославилась на весь мир из-за критики в адрес белорусской сборной и власти Беларуси, теперь признала, что давать волю эмоциям и критиковать сборную в Instagram было не самым правильным выходом из ситуации. На Олимпиаде в Токио спортсмена эмоционально отреагировала на решение белорусских тренеров поставить ее бежать эстафету. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет zeit.de.

Кристина Тимановская. Фото из открытых источников

После того, как Кристина Тимановская предала огласке решение белорусских чиновников из Минска пришло указание снять девушку с соревнований и отправить обратно в Беларусь. Дальше произошел скандал, отголоски которого звучат даже после завершения Олимпиады. Правда теперь уже девушка оправдывается, заявляя, что понимает, многое проанализировав, что поддавать жесткой критике тренерский состав и руководство страны было не самым хорошим решением.

При этом спортсменка считает, что скандал, который вылился на международный уровень – это не только ее вина. Это также вина руководства Беларуси. Тимановская добавляет, ведь, если бы не дисквалификация, если бы не решение вернуть ее на Родину, если бы не поток лжи о ней на государственном телевидении, то и не было бы никакого скандала. Девушка подчеркнула, произошедшая ситуация очень ярко показывает, что происходит с людьми в Беларуси, которые имеют смелость выражать свою точку зрения, имеют гордость иметь свое мнение.

Тимановская уточнила, что не соответствует действительности информация, обнародованная в некоторых СМИ о том, что она была активным участником акций протеста и близка к оппозиционному движению. Девушка уверяет, что она никогда не выступала открыто против Лукашенко, никогда не подписывала никаких писем.

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