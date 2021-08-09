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Белорусская спортсменка продает самую ценную свою медаль, чтобы помочь в борьбе против режима Лукашенко

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Японии в Беларусь, после прибытися в Польшу решила продать свою медаль с Европейских игр в Минске

сегодня, 16:25
Автор:

Кравцев Сергей

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, имя которой стало известно на весь мир из-за попытки насильно ее вывезти из Японии в Беларусь, приняла волевое и очень непростое решение – выставить на аукцион свою медаль с Европейских игр в Минске. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Белорусская спортсменка продает самую ценную свою медаль, чтобы помочь в борьбе против режима Лукашенко

Кристина Тимановская. Фото: Reuters

Кристина Тимановская, ранее обвинившая своих тренеров в халатности на Олимпийских играх в Токио, теперь решила, что не имеет права оставаться в стороне, когда против ее народа действует диктаторский режим. Девушка, находясь в Польше, выставила на аукцион eBay серебряную медаль Европейских игр. Ее спортсменка получила в 2019 году, когда была второй на дистанции 100 м. 

Спортсменка уже заявила, что деньги, которые получится выручить с продажи ценной награды, будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности. Кристина Тимановская хочет таким поступком поддержать других белорусских "звезд" спорта, которые также попали под каток режима Лукашенко и вынуждены, либо уезжать из страны, либо выполнять все требования власти, не имея ни позиции, ни своего собственного мнения. По состоянию на сегодня ставки на аукционе перевалили за 5 тысяч долларов. Тимановская отметила, награда Европейских игр-2019 для нее очень ценная, потому что ее удалось выбороть выступая дома, при поддержке родных трибун, семьи, друзей. 

"Многие люди, в том числе моя семья и родственники, пришли и болели за меня", – призналась спортсменка.

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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/belarusian-sprinter-auctions-medal-support-athletes-caught-up-crackdown-2021-08-09/
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