Белорусская спортсменка продает самую ценную свою медаль, чтобы помочь в борьбе против режима Лукашенко

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, имя которой стало известно на весь мир из-за попытки насильно ее вывезти из Японии в Беларусь, приняла волевое и очень непростое решение – выставить на аукцион свою медаль с Европейских игр в Минске. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Кристина Тимановская. Фото: Reuters

Кристина Тимановская, ранее обвинившая своих тренеров в халатности на Олимпийских играх в Токио, теперь решила, что не имеет права оставаться в стороне, когда против ее народа действует диктаторский режим. Девушка, находясь в Польше, выставила на аукцион eBay серебряную медаль Европейских игр. Ее спортсменка получила в 2019 году, когда была второй на дистанции 100 м.

Спортсменка уже заявила, что деньги, которые получится выручить с продажи ценной награды, будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности. Кристина Тимановская хочет таким поступком поддержать других белорусских "звезд" спорта, которые также попали под каток режима Лукашенко и вынуждены, либо уезжать из страны, либо выполнять все требования власти, не имея ни позиции, ни своего собственного мнения. По состоянию на сегодня ставки на аукционе перевалили за 5 тысяч долларов. Тимановская отметила, награда Европейских игр-2019 для нее очень ценная, потому что ее удалось выбороть выступая дома, при поддержке родных трибун, семьи, друзей.

"Многие люди, в том числе моя семья и родственники, пришли и болели за меня", – призналась спортсменка.

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