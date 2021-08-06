Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских игр

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Козлова Альбіна
На Олимпийских играх украинцы продолжают получать медали. Наш спортсмен Станислав Горуна стал бронзовым призером на Олимпиаде. Об этом сообщают в олимпийском комитете Украины.
Украинец - бронзовый призер Олимпиады, фото из открытых источников
Станислав вышел в полуфинал Олимпийских игр. Сначала он занимал второе место в своей группе. В поединках украинец поборол японца Кена Нисимура. Также он победил американца Томаса Скотта. Столкновение между Станиславом и венгром Габором Харшпатаки завершилось ничьей. Однако он проиграл бой с каратистом из Египта Абдаллой Абделазизом. В последнем полуфинальном поединке украинский каратист уступил противнику из Италии Луиджи Бусу.
Таким образом Станислав занял третье призовое место и получил "бронзовую" медаль в кумитэ в весовой категории до 75 кг. В копилке украинцев это уже 14 олимпийская награда. К Олимпиаде каратиста готовил его тренер Антон Никулин.
Спортсмен подчеркнул, что изменил мнение об Олимпийских играх. Хотя поделился, что своим результатом недоволен и назвал его хорошим.
Отметим, что 32-летний каратист из Львова имеет немало наград. Станислав получил звание чемпиона Европы, чемпиона Украины. Каратист побеждал на Всемирных играх и Европейских играх, также имеет звание заслуженного мастера спорта международного класса.
Как писал ранее портал "Комментарии", украинка Анжелика Терлюга завоевала "серебро" по каратэ.
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