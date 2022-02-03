Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Пекине (ФОТО)

Национальный олимпийский комитет Украины назвал имена спортсменов, которые будут нести флаг Украины на открытии зимней Олимпиады. Об этом сообщается на официальном сайте НОК Украины.

Олимпиада в Пекине - фото из открытых источников

Как и на предыдущих Олимпийских играх в Токио, где впервые в истории флаг страны на торжественной церемонии открытия несли вместе сразу два спортсмена – мужчина и женщина, эта традиция будет продолжена и на XXIV зимних Олимпийских играх, которые стартуют уже завтра, 4 февраля.

В НОК отметили, что такие нововведения связаны с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

На торжественной церемонии открытия сине-желтый флаг будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Александра Назарова и Александр Абраменко. Фото: НОК Украины/Обозреватель



Для справки: зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. Сборная нашей страны будет представлена ​​45 спортсменами по 12 дисциплинам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал об эстафете олимпийского огня. Всемирно известный актер Джеки Чан пронес факел на вершине Великой китайской стены.

Сайт "Комментарии" писал о том, зачем Байден перебрасывает войска в Европу. Ранее лидер США уже предупреждал Путина: если РФ продолжит действовать агрессивно, то Штаты убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе.

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