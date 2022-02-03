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Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Пекине (ФОТО)

На зимних Олимпийских играх в Пекине флаг Украины понесут сразу два спортсмена

сегодня, 11:28
Автор:

Денис Подставной
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Национальный олимпийский комитет Украины назвал имена спортсменов, которые будут нести флаг Украины на открытии зимней Олимпиады. Об этом сообщается на официальном сайте НОК Украины. 

Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Пекине (ФОТО)

Олимпиада в Пекине - фото из открытых источников

Как и на предыдущих Олимпийских играх в Токио, где впервые в истории флаг страны на торжественной церемонии открытия несли вместе сразу два спортсмена – мужчина и женщина, эта традиция будет продолжена и на XXIV зимних Олимпийских играх, которые стартуют уже завтра, 4 февраля. 

В НОК отметили, что такие нововведения связаны с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

На торжественной церемонии открытия сине-желтый флаг будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. 

Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Пекине (ФОТО) - фото 2

Александра Назарова и Александр Абраменко. Фото: НОК Украины/Обозреватель 

Для справки: зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. Сборная нашей страны будет представлена ​​45 спортсменами по 12 дисциплинам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал об  эстафете олимпийского огня. Всемирно известный актер Джеки Чан пронес факел на вершине Великой китайской стены. 

Сайт "Комментарии" писал о том, зачем Байден перебрасывает войска в Европу. Ранее лидер США уже предупреждал Путина: если РФ продолжит действовать агрессивно, то Штаты убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе. 

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Источник: https://noc-ukr.org/news/22522/
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