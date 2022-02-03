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Эстафета олимпийского огня: всемирно известный актер пронес факел на вершине Великой китайской стены

Актер Джеки Чан несет олимпийский огонь на вершине Великой китайской стены

сегодня, 10:49
Автор:

Карина Ожерельева
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Эстафета олимпийского огня началась в четверг, 3 февраля, на вершине Великой китайской стены и гонконгский актер Джеки Чан и китайские олимпийские призеры присоединились к церемонии. Об этом сообщает Reuters.

Эстафета олимпийского огня: всемирно известный актер пронес факел на вершине Великой китайской стены

Актер Джеки Чан разговаривает со СМИ после участия в эстафете олимпийского огня - Reuters

Эстафета факела, которая откроет Зимние Игры 4-20 февраля, гораздо скромнее, чем охватившая земной шар на летних Играх в Пекине 2008 года эстафета, тур, который был сорван протестами.

Золотой призер Олимпийских игр по настольному теннису Ма Лонг и Ву Цзиньюй, дважды золотой призер из тхэквондо, были среди тех, кто нес красно-серебряный спиральный факел вдоль участка Бадалинг Великой стены, где утренняя температура четверга была крепкой: — 11 по Цельсию.

67-летний Чан, звезда боевиков и комедийных фильмов, известный своей поддержкой правительства Пекина, был идентифицирован в официальном пресс-релизе под его китайским именем Чэнь Гангшэн.

"Я проснулся в 4 утра. Это моя четвертая Олимпиада. Я очень счастлив. Мне тоже холодно!", – сказал Чан журналистам после пробега по стене.

Бадалин, участок стены, который чаще всего посещают туристы, находится в 70 км (45 милях) северо-западнее центрального Пекина в районе Яньцин, неподалеку от Олимпийских игр. Стена была построена примерно в 1500 году нашей эры во время правления династии Мин.

Позднее в четверг факел будет доставлен в Чжанцзякоу в соседней провинции Хэбэй, где будет проходить большинство олимпийских снежных соревнований. Эстафета завершится воспламенением олимпийского котла на церемонии открытия в пятницу, 4 февраля.

Как сообщали ранее "Комментарии", россияне будут соревноваться без своего флага и гимна на Олимпийских играх в Пекине.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/actor-jackie-chan-carries-olympic-torch-atop-great-wall-2022-02-03/
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