С 4 по 13 марта в Пекине состоятся XIII зимние Паралимпийские игры, где будет разыграно 78 комплектов наград в шести видах спорта. В соревнованиях примут участие 736 спортсменов. Как сообщает Чемпион, в настоящее время национальная паралимпийская сборная команда готовится к этим Играм.

Паралимпиада в Пекине - фото из открытых источников

Спортсмены паралимпийской сборной команды Украины планируют принять участие в двух видах спорта (лыжные гонки и биатлон) из шести, представленных в программе игр Паралимпиады и соревноваться в Чжандзякоу.

В состав сборной вошло – 29 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-лидеров (гайдов).

Кроме того, в команде — 13 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и 7 — с поражениями зрения, среди спортсменов-паралимпийцев — 8 женщин и 12 мужчин.

В состав сборной команды вошли известные всему миру украинские паралимпийцы: Виталий Лукьяненко, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Александра Кононова, Ирина Буй, Григорий Волчинский, Ярослав Решетинский и Анатолий Ковалевский.

Отметим, что на предыдущих ХІІ зимних Паралимпийских играх 2018 года, которые были многочисленны по количеству спортсменов-участников (562 спортсмена с инвалидностью) и имели самый высокий показатель по географии представления стран-участниц, национальная паралимпийская сборная команда Украины получила 22 награды (7 серебряных, 8 бронзовых и заняла VI место в общекомандном зачете (IV место по общему количеству наград).

Информационный портал "Комментарии" сообщали, что министр спорта Украины Вадим Гутцайт сделал сенсационное заявление по поводу попытки провести зимнюю Олимпиаду-2030 в Украине.

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