logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Спортсмен ампутировал палец ради Олимпиады в Париже
commentss НОВОСТИ Все новости

Спортсмен ампутировал палец ради Олимпиады в Париже

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон ампутировал часть пальца ради участия в Олимпийских играх

сегодня, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Австралийский хоккеист Мэттью Доусон пошел на радикальный шаг, ампутировав часть пальца, чтобы гарантировать свое участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это решение было принято после того, как он сломал палец в преддверии соревнований.

Спортсмен ампутировал палец ради Олимпиады в Париже

Меттью Доусон відрізав палець заради Олімпіади 2024

30-летний Доусон, серебряный призер Олимпиады в Токио, решил отказаться от традиционного гипсования в пользу ампутации, чтобы обеспечить полную работоспособность на поле. Он подчеркнул, что это решение было принято не только для участия в Олимпиаде, но и с учетом его дальнейшей спортивной карьеры.

“Я принял осознанное решение, посоветовавшись с пластическим хирургом. Решение было принято не только для участия в Олимпиаде, но и для дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца”, – рассказал Доусон.

Тренер сборной Австралии Колин Батч высоко оценил преданность Доусону, назвав его решение невероятным поступком. Сам Доусон сохраняет положительное настроение и умаляет значение своей травмы, сравнивая ее с более серьезными жизненными испытаниями.

Это не в первый раз, когда Доусон сталкивается с серьезными травмами. Шесть лет назад он чуть не потерял глаз после удара клюшкой. Несмотря на это он продолжает демонстрировать невероятную устойчивость и преданность спорту.

Читайте на портале "Комментарии" - 26 июля в Париже начнутся 33 Олимпийские игры. Несмотря на санкции и ограничения, Россия смогла отправить на Олимпиаду 15 атлетов, которые будут выступать как нейтральные спортсмены. Это рекордно низкое количество представителей России на Олимпийских играх.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://olympics.com/en/news/matthew-dawson-australia-hockey-finger-amputate-paris-2024-olympics
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости