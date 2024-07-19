Спортсмен ампутировал палец ради Олимпиады в Париже

Австралийский хоккеист Мэттью Доусон пошел на радикальный шаг, ампутировав часть пальца, чтобы гарантировать свое участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это решение было принято после того, как он сломал палец в преддверии соревнований.

Меттью Доусон відрізав палець заради Олімпіади 2024

30-летний Доусон, серебряный призер Олимпиады в Токио, решил отказаться от традиционного гипсования в пользу ампутации, чтобы обеспечить полную работоспособность на поле. Он подчеркнул, что это решение было принято не только для участия в Олимпиаде, но и с учетом его дальнейшей спортивной карьеры.

“Я принял осознанное решение, посоветовавшись с пластическим хирургом. Решение было принято не только для участия в Олимпиаде, но и для дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца”, – рассказал Доусон.

Тренер сборной Австралии Колин Батч высоко оценил преданность Доусону, назвав его решение невероятным поступком. Сам Доусон сохраняет положительное настроение и умаляет значение своей травмы, сравнивая ее с более серьезными жизненными испытаниями.

Это не в первый раз, когда Доусон сталкивается с серьезными травмами. Шесть лет назад он чуть не потерял глаз после удара клюшкой. Несмотря на это он продолжает демонстрировать невероятную устойчивость и преданность спорту.

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