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Служба безопасности аэропорта задержала олимпийского чемпиона: что произошло

Олимпийского чемпиона заставили снять золотую медаль на контроле в аэропорту

сегодня, 14:58
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Черновалова Кристина

Олимпийский чемпион по футболу, вратарь Арнау Тенас, попал в неловкую ситуацию в аэропорту Парижа, когда золотая медаль под его майкой вызвала срабатывание металлодетектора. Это привлекло внимание пассажиров и сотрудников аэропорта.

Служба безопасности аэропорта задержала олимпийского чемпиона: что произошло

Олимпийского чемпиона заставили снять золотую медаль на контроле в аэропорту

После победы на Олимпийских играх Арнау Тенас возвращался домой в Испанию. Во время прохода через рамку безопасности металлодетектор вдруг запищал. Оказалось, что Тенас забыл снять олимпийскую медаль. Сотрудники безопасности попросили его снять медаль и пройти через досмотр ещё раз.

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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18167
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