Бронзовая призерка Олимпийских игр снимает контент для взрослых

Алиша Ньюман, 30-летняя канадская прыгунья с шестом и бронзовый призер последних Олимпийских игр, нашла необычный способ дополнительного заработка. Она активно ведет свою страницу на сайте OnlyFans, где публикует эксклюзивные эротические видео и фото.

Завоевавшая олимпийскую бронзу легкоатлетка подрабатывает на порносайте

“Благодаря тому, что я публикую — а вам нужно войти в систему, чтобы узнать — я зарабатываю деньги. Это придаёт мне уверенности, я чувствую себя комфортно. Я много публикую свои тренировки, рассказываю о питании, даю множество советов и рекомендаций. Конечно, у многих определённое клише, когда они думают об OnlyFans. Я не могу изменить мнение людей. Но этот сайт связал меня со многими фанатами. Больше, чем любую другую прыгунью с шестом в прошлом. Меня не волнует, что об этом думают другие. Я та, кто я есть, и я делаю это хорошо”, — рассказала девушка





На сайте у Ньюман более 65 000 подписчиков. Она делится с ними не только фото и видео в спортивной одежде или легком эротическом стиле, но и рассказывает о своих тренировках, питании и дает советы по фитнесу.

Алиша уверена, что её деятельность на OnlyFans не противоречит её спортивной карьере.





Ранее “Комментарии” писали, что французский прыгун с шестом Энтони Аммирати стал звездой Олимпийских игр в Париже. Атлет снискал популярность не из-за своих результатов, а благодаря курьезному случаю, когда задел гениталиями планку и потерял шансы попасть в финал Олимпиады. Теперь Аммирати получил поразительное предложение от ресурса для развлечений для взрослых.

