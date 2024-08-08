Бронзовая призерка Олимпийских игр снимает контент для взрослых

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Черновалова Кристина
Алиша Ньюман, 30-летняя канадская прыгунья с шестом и бронзовый призер последних Олимпийских игр, нашла необычный способ дополнительного заработка. Она активно ведет свою страницу на сайте OnlyFans, где публикует эксклюзивные эротические видео и фото.
Завоевавшая олимпийскую бронзу легкоатлетка подрабатывает на порносайте
На сайте у Ньюман более 65 000 подписчиков. Она делится с ними не только фото и видео в спортивной одежде или легком эротическом стиле, но и рассказывает о своих тренировках, питании и дает советы по фитнесу.
Алиша уверена, что её деятельность на OnlyFans не противоречит её спортивной карьере.
Ранее “Комментарии” писали, что французский прыгун с шестом Энтони Аммирати стал звездой Олимпийских игр в Париже. Атлет снискал популярность не из-за своих результатов, а благодаря курьезному случаю, когда задел гениталиями планку и потерял шансы попасть в финал Олимпиады. Теперь Аммирати получил поразительное предложение от ресурса для развлечений для взрослых.
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