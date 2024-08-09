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Олимпийская медаль "облезла" через неделю: Хьюстон разочарован

Звезда Олимпиады пожаловался на ужасное состояние своей медали из Парижа

сегодня, 13:02
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Черновалова Кристина

Американский скейтбордист Найджа Хьюстон столкнулся с неожиданной проблемой после своего триумфа на Олимпийских играх в Париже. Бронзовая медаль, которую он завоевал, начала терять свой первоначальный вид всего через неделю после церемонии награждения. Спортсмен выразил свое разочарование в социальных сетях, опубликовав фотографию поврежденной награды.

Олимпийская медаль "облезла" через неделю: Хьюстон разочарован

Звезда Олимпиады пожаловался на ужасное состояние своей медали из Парижа

Олимпийская медаль ”облезла” через неделю: Хьюстон разочарован - фото 2

Хьюстон, известный своими многочисленными победами в скейтбординге, был удивлен таким быстрым износом олимпийской медали.  Спортсмен отметил, что активно фотографировался с медалью и давал ее подержать друзьям, но не ожидал, что это приведет к таким последствиям.

"Ладно, эти олимпийские медали выглядят великолепно, пока они новые. Но я носил ее на теле, дал поносить друзьям и вот что случилось", — рассказал он.

Олимпийские медали этого года были изготовлены с использованием переработанного металла из Эйфелевой башни, что придавало им особую символическую ценность. Однако случай с медалью Хьюстона поднял вопрос о долговечности этих наград. "Выглядит так, как будто она была на войне", — пошутил скейтбордист, но его разочарование было очевидным. Он ожидал, что олимпийская медаль будет служить ему долгие годы, напоминая о его достижениях.                                                      

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/olympics/article-13725311/olympics-bronze-medal-condition-nyjah-huston.html
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