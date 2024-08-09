Олимпийская медаль "облезла" через неделю: Хьюстон разочарован

Американский скейтбордист Найджа Хьюстон столкнулся с неожиданной проблемой после своего триумфа на Олимпийских играх в Париже. Бронзовая медаль, которую он завоевал, начала терять свой первоначальный вид всего через неделю после церемонии награждения. Спортсмен выразил свое разочарование в социальных сетях, опубликовав фотографию поврежденной награды.

Звезда Олимпиады пожаловался на ужасное состояние своей медали из Парижа





Хьюстон, известный своими многочисленными победами в скейтбординге, был удивлен таким быстрым износом олимпийской медали. Спортсмен отметил, что активно фотографировался с медалью и давал ее подержать друзьям, но не ожидал, что это приведет к таким последствиям.

"Ладно, эти олимпийские медали выглядят великолепно, пока они новые. Но я носил ее на теле, дал поносить друзьям и вот что случилось", — рассказал он.

Олимпийские медали этого года были изготовлены с использованием переработанного металла из Эйфелевой башни, что придавало им особую символическую ценность. Однако случай с медалью Хьюстона поднял вопрос о долговечности этих наград. "Выглядит так, как будто она была на войне", — пошутил скейтбордист, но его разочарование было очевидным. Он ожидал, что олимпийская медаль будет служить ему долгие годы, напоминая о его достижениях.

Читайте также на портале “Комментарии” - Алиша Ньюман, 30-летняя канадская прыгунья с шестом и бронзовый призер последних Олимпийских игр, нашла необычный способ дополнительного заработка. Она активно ведет свою страницу на сайте OnlyFans, где публикует эксклюзивные эротические видео и фото.