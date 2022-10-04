Скандал в украинском спорте. Лидер сборной по гимнастике не попал в заявку на ЧМ и уходит из команды

Главный тренер сборной Украины Геннадий Сартинский не взял на ближайший чемпионат мира украинского гимнаста Петра Пахнюка. Такое решение тренер мотивировал тем, что нужно обкатывать молодежь. Пахнюк из-за не попадания на ЧМ решил завершить выступления за украинскую команду, об этом он сообщил в своем аккаунте Innstagram.

Украинский чемпион Европы Петр Пахнюк. Фото из открытых источников

После объявления списка гимнастов, которые едут на Чемпионат мира, украинский чемпион Европы Петр Пахнюк не почил там своего имени. Тренер рассказал, что лидер команды не попал в заявку, ведь нужно предоставить больше соревновательной практики для молодежи, которая через несколько лет будет выступать на олимпийских играх.

Пахнюку не понравилось решение тренера и лидер команды написал, что можно обкатывать молодых игроков на разных этапах Кубка и привлекать в другие соревнования, но не на ЧМ.

То, кого ставят сейчас откровенный абсурд, — критикует решение Сартинского Петр Пахнюк.

По словам спортсмена, его личный тренер не участвовал в составлении списка в ЧМ. Пахнюк отмечает, что его результаты можно просмотреть на протяжении всего сезона, и эти показатели значительно выше, чем у команды, попавшей в список гимнастов на Чемпионат мира.

Полное сообщение Петра Пахнюка в I nstagram можно просмотреть ниже:

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