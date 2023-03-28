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Скандал в Китае: украинцы возмущены поведением организаторов

В Китае запретили открыть баннер, где были изображены украинские спортсмены, погибшие во время войны.

сегодня, 14:50
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Автор:

Slava Kot

Украинские спортсмены возмущены поведением организаторов Чемпионата мира по фехтованию в китайском Нанкине. Украинцы планировали сфотографироваться с баннером "Ангелы Украины", который связан с войной и символизирует российскую агрессию, однако делегаты Международной федерации фехтования (FIE) запретили открыть баннер. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Дарья Варфоломеева.

Скандал в Китае: украинцы возмущены поведением организаторов

В Китае запретили украинцам открыть баннер со спортсменами, убитыми россиянами. Фото из открытых источников

В выходные состоялись соревнования Кубка мира по фехтованию в китайском городе Нанкин, куда были допущены российские и белорусские спортсмены. Украинцев возмутило такое решение, и они решили напомнить о российской агрессии. Однако представители FIE запретили спортсменам делать фото у символического баннера.


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"На чемпионате мира в Китае мы хотели сфотографироваться с баннером, где показали сколько спортсменов погибли из-за России. Как результат, FIE не позволили нам этого сделать", — пишет Darya Varfolomeyeva.

Кроме того, в сообщении добавляется, что баннер содержал информацию о смертях более 250 спортсменов, убитых из-за российской агрессии и теперь не смогут защищать цвета сборной.

"Как можно быть вовлеченным в спорт, когда около 343 спортивных сооружений разрушены и более 250 спортсменов больше никогда не будут соревноваться? Россия отражает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду из-за угроз и ограничений, но чем это отличается от российской политической стратегии?", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что футболист Андрей Ярмоленко ответил достаточный ли уровень "русофобии" у игроков сборной Украины.

Также "Комментарии" писали об одном из крупнейших теннисных турниров, принявшем решение в пользу россиян.



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Источник: https://www.facebook.com/dasha.varfolomeeva.9
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