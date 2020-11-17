Швейцария - Украина: где и во сколько смотреть решающий матч Лиги наций

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины в Люцерне проведет заключительный матч Лиги наций против команды Швейцарии. "Комментарии" рассказывают, где можно посмотреть матч и чего ожидать от игры.

После поражения от сборной Германии (1:3) на прошлой неделе и ничейного результата в игре Испания — Швейцария (1:1) украинская национальная команда рискует вновь вернуться в дивизион В Лиги наций. Сегодня команду Шевченко устроит даже поражение с один гол, если мы забьем два мяча и больше, что остаться в дивизионе А, однако предматчевые расклады против желто-синих.

Прежние проблемы с COVID-19 продолжают выбивать игроков основного состава. Во время переезда из Германии в Швейцарию украинцы не досчитались еще троих футболистов. И если потеря вратаря Дмитрия Ризныка не кажется серьезной, то без Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко придется на самом деле тяжело. И это при том, что уже нет более десяти игроков основы и ротации.

Матч Швейцария — Украина начнется в 21.45. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале "Украина" и "Футбол 1".

Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украины рискует вылететь из элиты Лиги наций.

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