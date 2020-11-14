Сборная Украины уступила Германии и может вылететь из элиты Лиги наций

Сборная Украины в матче пятого тура Лиги наций на чужом поле уступила команде Германии — 1:3. "Комментарии" рассказываю о ходе матча и дальнейших перспективах команды Шевченко.

Украинцы первыми открыли счет. На 12-й минуте Зубков не смог далеко пройти по штрафной, однако скинул мяч под удар Яремчуку, который в касание с линии штрафной пробил в правую девятку. Немцы достаточно быстро отыгрались и сразу же вышли вперед. Сначала Сане на скорости прошел по правому краю и с 20 метров пробил в левый нижний угол. А затем никто не удержал Вернера, который с линии вратарской головой затолкал мяч в сетку.

После перерыва зрители увидели лишь один гол. Это опять Вернер в касание с пяти метров пробил в левый угол. У Украины были моменты, трижды мяч попадал в штангу ворот Нойера. Таким образом, поражение 1:3, и после ничьей в матче Швейцария — Испания во вторник команда Шевченко не может проигрывать в очной встрече с красно-белыми.

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