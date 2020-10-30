"Шахтер" разгромил "Мариуполь" и вышел на второе место в чемпионате Украины

"Шахтер" в матче 8-го тура украинской премьер-лиги в Киеве разгромил "Мариуполь" — 4:1. После данной победы подопечные Луиша Каштру вышли на второе место в турнирной таблице с 16 очками. Первое — "Динамо", у которого 17 баллов и игра в запасе.

"Горняки" достаточно быстро взялись за дело, и забили первый мяч уже на 27-й минуте. Мариупольцы неудачно сыграли во время углового, и Тищенко сыграл рукой в собственной штрафной. Тайсон уверенно реализовал пенальти, пробив в левый от себя угол ворот. Еще до перерыва хозяева увеличили разницу в счете. Дебютный мяч за основу ударом из-за пределов штрафной забил Георгий Судаков.

Во втором тайме ситуация слишком не изменилась. Дончане атаковали, а гости старались изо всех сил отбиваться. И на 64-й минуте Тищенко во второй раз нарушил правила в собственной штрафной, и теперь Алан Патрик с 11 метров был точен. Немного вернул интригу в игру Горбунов, реализовавший выход один на один с Пятовым, но последнее слово осталось за "Шахтером". Тайсон на скорости вошел в штрафную и классно подсек мяч над голкипером.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграл вничью с "Интером".

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