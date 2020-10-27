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Главная Новости Спорт футбол "Интер" не смог переиграть "Шахтер" в Лиге чемпионов
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"Интер" не смог переиграть "Шахтер" в Лиге чемпионов

После двух матчей дончане на первом месте в турнирной таблице

сегодня, 23:07
Автор:

Владимир Лавский

"Шахтер" в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов в Киеве сыграл вничью с "Интером" — 0:0. 

"Интер" не смог переиграть "Шахтер" в Лиге чемпионов

Украинский клуб, который в очередной раз считался аутсайдером противостояния, сумел навязать итальянцам свою борьбу. Хотя по ходу первого тайма у гостей было очень много возможностей, чтобы забить. Дважды "горняков" спас каркас ворота. Сначала перекладина приняла на себя удар Бареллы с лета, а потом Трубин кончиками пальцев перевел мяч в каркас, не дав Лукаку отличился со штрафного. 

Во втором тайме "Интер" так и не смог создать ни одного реального момента. Были у подопечных Антонио Конте претензии к эпизоду за 15 минут до конца, когда в борьбе с Лукаку, казалось, Бондарь придержал соперника в собственной штрафной. Однако арбитр пенальти не назначил. 

После двух сыгранных матчей у "Шахтера" четыре набранных очка и первое место в группе, у "Интера" — два и вторая позиция. Отметим, что в эти минуты играют соперники по квартету — "Боруссия" и "Реал".

Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" в матче первого тура победил на выезде "Реал". 


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