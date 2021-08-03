Седьмая медаль на Олимпиаде: украинка получила "бронзу"

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Козлова Альбіна
Спортсменка Алла Черкасова завоевала "бронзовую" медаль на Олимпийских играх. Украинка соревновалась в весовой категории до 68 килограммов. Об этом сообщает Укринформ.
В финале Алла Черкасова поборола достойную соперницу — японку Сару Досье, которая имеет звание чемпионки Олимпийских игр Рио-2016. К тому же японская борец не раз становилась призером чемпионатов мира и Азии.
Алла Черкасова, фото из Instagram
Благодаря атаке наша спортсменка победила японку в первом периоде. Перед этим поединком украинка уверенно победила польку и немку, но уступила американке.
На странице украинской олимпийской команды в сети Instagram Алла Черкасова отметила, что очень счастлива везти сыну олимпийскую медаль.
Отметим, что победительница ранее дважды становилась призером чемпионатов мира и пять раз призером Евро в женской борьбе. Алле Черкасовой 32 года и она выступает за Львовскую область.
Для участия в Олимпиаде-2020 ее отобрал тренерский штаб сборной Украины по борьбе.
Как ранее писал портал "Комментарии", украинка Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио.
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Иван
сегодня, 18:45
А напомните мне, на каком месте Украина в общем зачете олимпийских медалей? Сколько десятков золотых медалей завоевали украинцы? А серебряных? А ведь мы впереди всей планеты по патриотизму и тытульности. Нет?