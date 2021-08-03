Седьмая медаль на Олимпиаде: украинка получила "бронзу"

Спортсменка Алла Черкасова завоевала "бронзовую" медаль на Олимпийских играх. Украинка соревновалась в весовой категории до 68 килограммов. Об этом сообщает Укринформ.



В финале Алла Черкасова поборола достойную соперницу — японку Сару Досье, которая имеет звание чемпионки Олимпийских игр Рио-2016. К тому же японская борец не раз становилась призером чемпионатов мира и Азии.



Алла Черкасова, фото из Instagram

Благодаря атаке наша спортсменка победила японку в первом периоде. Перед этим поединком украинка уверенно победила польку и немку, но уступила американке.

На странице украинской олимпийской команды в сети Instagram Алла Черкасова отметила, что очень счастлива везти сыну олимпийскую медаль.

"За свой большой спортивный век так много людей, которые были рядом в разные периоды и помогали кто словом, кто делом. Благодарна всей Украине и Богу за эту награду. Было сложно настроиться, и я была готова бороться, ведь понимала, что это, возможно последние шесть минут в моей карьере", — написала спортсменка.

О победе соотечественницы написал и президент Владимир Зеленский на своей странице в Instagram.

"Седьмая медаль украинской сборной на Олимпиаде в Токио. Алла Черкасова получила "бронзу" по вольной борьбе в категории до 68 кг. Поздравляем и гордимся!", — подчеркнул глава государства.

Отметим, что победительница ранее дважды становилась призером чемпионатов мира и пять раз призером Евро в женской борьбе. Алле Черкасовой 32 года и она выступает за Львовскую область.

Для участия в Олимпиаде-2020 ее отобрал тренерский штаб сборной Украины по борьбе.

Как ранее писал портал "Комментарии", украинка Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде в Токио.





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