Ровно 58 лет назад в австрийском Инсбруке стартовала зимняя Олимпиада: участники и результаты

Ровно 58 лет назад в австрийском Инсбруке открылись IX зимние Олимпийские игры. Участие в соревнованиях приняли 892 спортсмена и 199 спортсменок из 36 стран мира.

Зимняя Олимпиада в Инсбруке - фото из открытых источников

Австрийский городок заслужил право провести Игры-1964 еще в мае 1955 года, получив поддержку 48 членов Международного олимпийского комитета. В свою очередь, канадский Калгари и финский Лахти вместе набрали всего 13 голосов. Естественно, у властей Инсбрука и правительства Австрии было много времени, для подготовки к достойному проведения Олимпиады.

За отведенное время были построены новые спортивные сооружения, полностью реконструированы уже имевшиеся, однако не все они находились в Инсбруке — горнолыжный слалом состоялся в Лицуме, бобслей и санный спорт — в Иглсе, а лыжные гонки — в Зеефельде.

Впервые зимние Игры посетили более миллиона человек, 34 телекомпании вели репортажи с Олимпиады.

Стоит отметить, что на зимних Играх-1964 впервые участвовали сборные Индии, КНДР и Монголии. Сборные ГДР и ФРГ были представлены объединенной командой, а сборная ЮАР не была допущена из-за политических мотивов.

Всего медали разыгрывались в десяти видах спорта: биатлоне, бобслее, горных лыжах, конькобежном спорте, лыжных гонках, двоеборье, санном спорте, прыжках с трамплина, фигурном катании и хоккее.

Также, стоит отметить, что впервые в программу Игр включили санный спорт, а соревнования по бобслею вернули после восьмилетнего перерыва.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, каких результатов ожидать от наших спортсменов на Зимней Олимпиаде в Пекине.

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