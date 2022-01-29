logo

BTC/USD

37786.62

ETH/USD

2561.00

LTC/USD

109.79

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Ровно 58 лет назад в австрийском Инсбруке стартовала зимняя Олимпиада: участники и результаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Ровно 58 лет назад в австрийском Инсбруке стартовала зимняя Олимпиада: участники и результаты

Всего в ней приняло участие больше тысячи спортсменов из 36 стран мира

сегодня, 09:45
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Ровно 58 лет назад в австрийском Инсбруке открылись IX зимние Олимпийские игры. Участие в соревнованиях приняли 892 спортсмена и 199 спортсменок из 36 стран мира.

Ровно 58 лет назад в австрийском Инсбруке стартовала зимняя Олимпиада: участники и результаты

Зимняя Олимпиада в Инсбруке - фото из открытых источников

Австрийский городок заслужил право провести Игры-1964 еще в мае 1955 года, получив поддержку 48 членов Международного олимпийского комитета. В свою очередь, канадский Калгари и финский Лахти вместе набрали всего 13 голосов. Естественно, у властей Инсбрука и правительства Австрии было много времени, для подготовки к достойному проведения Олимпиады.

За отведенное время были построены новые спортивные сооружения, полностью реконструированы уже имевшиеся, однако не все они находились в Инсбруке — горнолыжный слалом состоялся в Лицуме, бобслей и санный спорт — в Иглсе, а лыжные гонки — в Зеефельде.

Впервые зимние Игры посетили более миллиона человек, 34 телекомпании вели репортажи с Олимпиады.

Стоит отметить, что на зимних Играх-1964 впервые участвовали сборные Индии, КНДР и Монголии. Сборные ГДР и ФРГ были представлены объединенной командой, а сборная ЮАР не была допущена из-за политических мотивов.

Всего медали разыгрывались в десяти видах спорта: биатлоне, бобслее, горных лыжах, конькобежном спорте, лыжных гонках, двоеборье, санном спорте, прыжках с трамплина, фигурном катании и хоккее.

Также, стоит отметить, что впервые в программу Игр включили санный спорт, а соревнования по бобслею вернули после восьмилетнего перерыва.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, каких результатов ожидать от наших спортсменов на Зимней Олимпиаде в Пекине.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!