Зимняя Олимпиада в Пекине: каких результатов ожидать от наших спортсменов

Украинских спортсменов провели на Олимпиаду в Китай, фото из Facebook/Вадим Гутцайт

До Олимпийских игр в Пекине осталось несколько дней. Национальный олимпийский комитет уже определился с составом украинской сборной. На Олимпиаде 45 украинцев покажут свои умения в 12 видах спорта. Впервые наши спортсмены сразятся в таком виде спорта, как бобслей и соревнования смешанных команд по фристайлу (акробатика).

Также после долгого перерыва украинцы будут выступать в таких спортивных дисциплинах, как шорт-трек, прыжках на лыжах с трамплина, снова наши фигуристы выступят в командных соревнованиях, а лыжницы покажут слаженную работу в эстафетной команде.

В сборной, которая едет на зимнюю Олимпиаду, есть несколько олимпийских чемпионов. Среди них три биатлонистки: Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко, фристайлист Александр Абраменко. Надеемся, что наши чемпионы, а также призеры Юношеских Олимпийских игр вернутся с олимпийскими наградами. Среди юных призеров — украинские фигуристы Александра Назарова, Максим Никитин и Иван Шмуратко.

На зимних Олимпийских играх в 2018 году украинская сборная завоевала одну золотую медаль — ее получил фристайлист Александр Абраменко, специализирующийся на лыжной акробатике. За годы независимости украинская сборная получила три "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы". Награды украинцы завоевали на Олимпиадах в 1994, 1998, 2006, 2014, 2018 годах. Поэтому надеемся, что XXIV Игры будут успешными для украинцев, ведь в этом году состав сборной увеличился на 12 спортсменов по сравнению с Олимпиадой-2018 в Корее.

С 4 февраля стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Состязания будут проходить на спортивных объектах в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Участие в Олимпиаде примут три тысячи атлетов, разыгрывая 109 комплектов наград в 15 видах программы.

Среди новых дисциплин на Играх: монобоб для женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, смешанные командные соревнования по акробатическому фристайлу, женский и мужской биг-эйр свободным стилем, смешанные командные соревнования по сноуборд-кроссу.

Чего ожидать от наших спортсменов и сколько планируется завоевать медалей рассказали представители комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

По словам народного депутата Жана Беленюка, если украинцы завоюют одну медаль – это будет очень хорошо, а если две медали – это будет феноменально.



"Если учитывать прошлые зимние олимпиады, я скажу, что на прошлой (2018 год) была одна медаль золотая, до этого было две медали. Если мы хотя бы одну медаль завоюем – это уже хорошо. Мы будем рады любой медали. Предыдущее "золото" было довольно неожиданно для нашей команды. Александр Абраменко, фристайлист, завоевал тогда эту награду. Думаю, что он сам не ожидал такого успеха", — говорит нардеп.

Впрочем, пока прогнозировать результаты довольно трудно, делится Беленюк. Это ведь спорт и у украинцев будет немало сильных конкурентов на пути к получению медалей.

Что касается того, спортсменов каких стран можно считать фаворитами в этой Олимпиаде, то нардеп склоняется к тому, что однозначно первые две строчки занимают США и Китай. А дальше каждая из стран имеет в каких-то видах спорта больший успех, а где-то – меньше. Хорошие результаты всегда показывали хоккеисты из Канады, США, России. В гонках на коньках – фавориты в мире голландцы.

Ольга Саладуха, глава подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности, подчеркнула, что прогнозы сложно делать сейчас. У украинцев есть надежда на медали в биатлоне и скелетоне.



"Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина — спортивная страна. Каждый наш спортсмен едет на Олимпиаду, чтобы прославить государство и показать результаты своего труда и сколько лет он шел к этой медали. Часто — это как минимум 10 лет", — отмечает нардеп.

Странами-фаворитами Олипиады, по ее мнению, могут стать Норвегия, Нидерланды, Швеция, Япония, Китай и США. Власти последних двух уделяют очень много внимания спортсменам, привлечению школьников и молодежи к профессиональному спорту. Там есть хорошее финансирование этой сферы, хорошо развита инфраструктура и много спортсменов на скамейках запасных. В Украине, к сожалению, мало молодежи, занимающейся этим профессионально. Поэтому следует разработать программу популяризации спорта и привлечения к нему детей, резюмирует Ольга Саладуха.

Как сообщал портал, стало известно главные факты о хоккее на Олимпиаде в Пекине.

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