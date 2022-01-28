Зимняя Олимпиада в Пекине: каких результатов ожидать от наших спортсменов

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Козлова Альбіна
Украинских спортсменов провели на Олимпиаду в Китай, фото из Facebook/Вадим Гутцайт
До Олимпийских игр в Пекине осталось несколько дней. Национальный олимпийский комитет уже определился с составом украинской сборной. На Олимпиаде 45 украинцев покажут свои умения в 12 видах спорта. Впервые наши спортсмены сразятся в таком виде спорта, как бобслей и соревнования смешанных команд по фристайлу (акробатика).Также после долгого перерыва украинцы будут выступать в таких спортивных дисциплинах, как шорт-трек, прыжках на лыжах с трамплина, снова наши фигуристы выступят в командных соревнованиях, а лыжницы покажут слаженную работу в эстафетной команде.
В сборной, которая едет на зимнюю Олимпиаду, есть несколько олимпийских чемпионов. Среди них три биатлонистки: Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко, фристайлист Александр Абраменко. Надеемся, что наши чемпионы, а также призеры Юношеских Олимпийских игр вернутся с олимпийскими наградами. Среди юных призеров — украинские фигуристы Александра Назарова, Максим Никитин и Иван Шмуратко.
На зимних Олимпийских играх в 2018 году украинская сборная завоевала одну золотую медаль — ее получил фристайлист Александр Абраменко, специализирующийся на лыжной акробатике. За годы независимости украинская сборная получила три "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы". Награды украинцы завоевали на Олимпиадах в 1994, 1998, 2006, 2014, 2018 годах. Поэтому надеемся, что XXIV Игры будут успешными для украинцев, ведь в этом году состав сборной увеличился на 12 спортсменов по сравнению с Олимпиадой-2018 в Корее.
С 4 февраля стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Состязания будут проходить на спортивных объектах в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Участие в Олимпиаде примут три тысячи атлетов, разыгрывая 109 комплектов наград в 15 видах программы.
Среди новых дисциплин на Играх: монобоб для женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, смешанные командные соревнования по акробатическому фристайлу, женский и мужской биг-эйр свободным стилем, смешанные командные соревнования по сноуборд-кроссу.
Чего ожидать от наших спортсменов и сколько планируется завоевать медалей рассказали представители комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".
По словам народного депутата Жана Беленюка, если украинцы завоюют одну медаль – это будет очень хорошо, а если две медали – это будет феноменально.
Что касается того, спортсменов каких стран можно считать фаворитами в этой Олимпиаде, то нардеп склоняется к тому, что однозначно первые две строчки занимают США и Китай. А дальше каждая из стран имеет в каких-то видах спорта больший успех, а где-то – меньше. Хорошие результаты всегда показывали хоккеисты из Канады, США, России. В гонках на коньках – фавориты в мире голландцы.
Ольга Саладуха, глава подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности, подчеркнула, что прогнозы сложно делать сейчас. У украинцев есть надежда на медали в биатлоне и скелетоне.
Странами-фаворитами Олипиады, по ее мнению, могут стать Норвегия, Нидерланды, Швеция, Япония, Китай и США. Власти последних двух уделяют очень много внимания спортсменам, привлечению школьников и молодежи к профессиональному спорту. Там есть хорошее финансирование этой сферы, хорошо развита инфраструктура и много спортсменов на скамейках запасных. В Украине, к сожалению, мало молодежи, занимающейся этим профессионально. Поэтому следует разработать программу популяризации спорта и привлечения к нему детей, резюмирует Ольга Саладуха.
Как сообщал портал, стало известно главные факты о хоккее на Олимпиаде в Пекине.
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