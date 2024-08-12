Российский священник увидел дьявола на закрытии Олимпийских игр в Париже

Россия, которую не допустили к участию в Олимпиаде, постоянно критикует соревнования в Париже. В этот раз предстоятель Русской православной церкви архиепископ Савва (Тутунов) заявил, что на афише закрытия Олимпийских игр он заметил "икону дьявола".



Афиша закрытия Олимпиады в Париже. Фото из открытых источников

В своем телеграмм-канале архиепископ Савва опубликовал афишу с закрытия Олимпиады и заявил, что она якобы символизирует падение дьявола.

"Как упал ты с неба, денница, сын звезды! Разбился о землю презиравший народы", — процитировал российский священник слова из ветхозаветной Книги пророка Исаии и добавил, что "афиша является иконой падшего света, иконой дьявола".

После публикации сообщения российского архиепископа начали спрашивать его отношение к Олимпиаде и действительно ли, по его мнению, на афише изображен дьявол.

"Сам контекст открытия Олимпиады-2024, когда были профанированы библейские образы, предполагает, что автор знаком с текстом Библии. Но если это не так, то тем более удивительно, если это непреднамеренно становится ссылка на денницу", — ответил архиепископ Савва.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года. Украина завоевала на Олимпиаде 12 медалей из которых три золотых и заняла 22 место в медальном зачете. Победу на Олимпийских играх в Париже одержали США, завоевавшие 40 золотых медалей.

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