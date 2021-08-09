Российская синхронистка, выигравшая в Токио 5 золотых наград, заявила, что это все благодаря Путину

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина попала под шквал негативных комментариев в свою сторону после того, как призналась, что не было бы никаких побед российской сборной на Олимпиаде-2020, если бы не любовь Путина к спорту. Как информирует издание "Комментарии", об этом спортсменка заявила в интервью порталу Чемпионат.com.

Светлана Ромашина. Фото: championat.com

Российская синхронистка отметила, что эти все победы удалось добыть для народа и страны. Спортсменка отметила, что перед российскими спортсменами были непростые сложности, как во время подготовительного этапа, так и во время самой Олимпиады.

Светлана Ромашина подчеркнула, что сборная РФ не может знать горечи поражений, потому что во главе ее стоит Владимир Путин, который постоянно поддерживает спорт в стране.

"Владимир Владимирович безумно любит спорт и поддерживает его. Большое ему за это спасибо", – сказала Ромашина.

Вот только не все читатели с понимаем отнеслись к такому спичу спортсменки. Немало из них предположило, что синхронистка, которая в Токио завоевала пять золотых наград, таким образом первый уверенный шаг к политической карьере. Ведь совсем скоро в России выборы в Госдуму и не исключено, что звездная синхронистка может стать украшением списка "Единой России".

Читайте также – издание "Комментарии" сегодня сообщало о том, что Олимпиада-2020 в Токио закончилась для Украины громким скандалом в который вылились объятия украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на пьедестале награждения. В ситуацию пришлось вмешиваться даже мэру Днипра Борису Филатову.

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