Премьер-министр Великобритании Борис Джонс сделал громкое заявление по поводу зимней Олимпиады-2022

В среду, 8 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление по Олимпийским играм — 2022 в Пекине. По его словам, Британия присоединилась к дипломатическому бойкоту игр, которые должны пройти в феврале следующего года.

Борис Джонсон - фото EPA-EFE/Simon Dawson

По сообщению УНН, объявление Джонсона было сделано в среду во время вопросов к премьер-министру после того, как бывший лидер консерваторов Иэн Дункан Смит призвал к "дипломатическому бойкоту" крупного спортивного события.

Интересно то, что Борис Джонсон, обычно не поддерживающий "спортивных бойкотов", был вынужден пойти на такой шаг, из-за вероятных нарушений прав человека в Китае, поэтому, британские министры не планируют посещение игр.

В свою очередь руководство Китая отрицает эти обвинения. Оно осудило решения Соединенных Штатов и Австралии, которые в начале этой недели также решили объявить о "спортивном бойкоте" Олимпийским играм-2022.

В чем дело

Дело в том, что в последнее время между Китаем и рядом западных стран выросла дипломатическая напряженность.

Соединенные Штаты Америки обвинили Пекин в геноциде уйгуров в Синьцзяне. Конечно, руководство последней отвергает эти обвинения.

Также свою роль в напряженности отношений сыграло и подавление Китаем политических свобод в Гонконге. А еще недавно, стало известно и об исчезновении китайской теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного чиновника в нападении. Поэтому, на прошлой неделе Женская теннисная ассоциация приостановила все турниры в Китае из-за "серьезных сомнений" по безопасности Пэн Шуай.

Тем временем Австралия все чаще начинает рассматривать Китай как угрозу безопасности на фоне обвинений в том, что Пекин вмешивался в австралийскую политику и общество. В настоящее время двое граждан Австралии остаются заключенными в Китае.

Китай заявил, что все обвинения против него сфабрикованы.

Что касается других стран, то Канада и Япония также рассматривают вариант дипломатического бойкота игр. В свою очередь Новая Зеландия подтвердила, что не будет отправлять чиновников в Пекин преимущественно из-за пандемии коронавируса, но также выразила обеспокоенность проблемами прав человека в Китае.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", о неожиданном сообщении спикера Белого дома о зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.





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