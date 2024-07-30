Позорная чертова дюжина: 13 стран, которым запрещали участвовать в Олимпийских играх

С 1920 года 13 стран были отстранены от участия в Олимпийских играх. Восьми из этих стран запрещали участвовать в международных соревнованиях из-за войны, в частности, России и Беларуси в 2024 году из-за военных действий против Украины.



13 странам было запрещено выступать на Олимпиаде. Фото из открытых источников

Первый запрет на участие в Олимпийских играх состоялся в 1920 году, тогда не допустили сразу пять стран из-за их роли и участия в Первой мировой войне: Германия, Австрия, Венгрия, Болгария и Турция. Также Германии было запрещено выступать на следующих Олимпийских играх 1924 года, как продолжение предварительного запрета из-за последствий Первой мировой войны.

В следующий раз запрет на участие в Олимпийских играх был введен для двух стран в 1948 году. Тогда заблокировали выступление Германии и Японии из-за их роли во Второй мировой войне.

В 1964 году на Олимпиаде запретили выступление Южной Африке. Причиной послужил режим апартеида. ЮАР пропустила 8 Олимпийских игр, а бан был снят только в 1996 году. Из-за расовой сегрегации к Олимпийским играм не допустили Зимбабве в 1972 году. Из-за нарушения прав людей запрет получила КНДР в 1968 и 2022 годах. Также из-за нарушений прав человека не допустили к выступлению Кувейт в 2016 году, а из-за нарушений прав женщин Афганистан в 2000 году.

Страны, которым запрещали выступления на Олимпийских играх

России четырежды запрещали выступать на Олимпийских играх – 2016, 2018, 2020 и 2024 годах. Причиной тому стал допинговый скандал и полномасштабное вторжение в Украину. Белоруссии запретили участие на Олимпиаде в 2024 году из-за военной агрессии против Украины.

Всего 13 стран были отстранены от участия в Олимпийских соревнованиях. В том числе 8 из них из-за военной агрессии: Германия, Австрия, Венгрия, Болгария, Турция, Япония, Беларусь и Россия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одну из стран освистали на открытии Олимпиады во Франции.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Париже.