logo

BTC/USD

42175.66

ETH/USD

2903.59

LTC/USD

124.53

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Появилось видео поступка украинца на Олимпиаде в Пекине, который вызвал бурную реакцию в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилось видео поступка украинца на Олимпиаде в Пекине, который вызвал бурную реакцию в РФ

Владислав Гераскевич стал главной звездой третьего квалификационного заезда в соревнованиях по скелетону на Олимпийских играх в Пекине

сегодня, 16:06
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Украинский спортсмен совершил поступок на Олимпиаде, который вызвал бурную реакцию в Российской Федерации. Об этом пишет издание Обозреватель. 

Появилось видео поступка украинца на Олимпиаде в Пекине, который вызвал бурную реакцию в РФ

В Сети появилось видео поступка украинца на Олимпиаде. Фото из открытых источников

23-летний Владислав Гераскевич стал главной звездой третьего квалификационного заезда в соревнованиях по скелетону на ОИ-2022.  Издание отмечает, что несмотря на занятое им место (18), именно к украинскому спортсмену было приковано внимание всей прессы. 

Дело в том, что олимпиец по завершению своего выступления развернул перед телекамерами плакат, на котором было написано на английском языке  "Нет войне в Украине". 

На данный поступок уже отреагировали и в Госдуме РФ. Так, российский Депутат Милонов заявил, что киевлянина необходимо отстранить от Олимпийских игр-2022.

Объясняя свою акцию, украинский атлет заявил, что в ней не было никакой политики. Владислав отметил, что он за мир в стране, и как и все не хочет войны.

"Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция", – сказал Гераскевич.

Видео: Обозреватель. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что правительство Чехии выразило свою поддержку по вступлению Украины в ЕС. Министр иностранных дел Чехии рассказал, что мешает нашему государству вступить в ЕС. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что ученые определили, какие изменения в рационе молодежи увеличат продолжительность жизни. Для сбалансированного питания следует потреблять цельные зерна, бобовые, фрукты, овощи, орехи и рыбу. 

Читайте также о том, что в столице Российской Федерации произошло обрушение строительных лесов на одном из домов. Происшествие случилось прямо в центре Москвы, напротив здания Госдумы. По данным средств массовой информации, в результате инцидента пострадали несколько президентских автомобилей. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/sport/poyavilos-video-postupka-ukraintsa-na-olimpiade-2022-kotoryij-vyizval-isteriku-v-gosdume.htm
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!