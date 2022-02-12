Появилось видео поступка украинца на Олимпиаде в Пекине, который вызвал бурную реакцию в РФ

Украинский спортсмен совершил поступок на Олимпиаде, который вызвал бурную реакцию в Российской Федерации. Об этом пишет издание Обозреватель.

В Сети появилось видео поступка украинца на Олимпиаде. Фото из открытых источников

23-летний Владислав Гераскевич стал главной звездой третьего квалификационного заезда в соревнованиях по скелетону на ОИ-2022. Издание отмечает, что несмотря на занятое им место (18), именно к украинскому спортсмену было приковано внимание всей прессы.



Дело в том, что олимпиец по завершению своего выступления развернул перед телекамерами плакат, на котором было написано на английском языке "Нет войне в Украине".

На данный поступок уже отреагировали и в Госдуме РФ. Так, российский Депутат Милонов заявил, что киевлянина необходимо отстранить от Олимпийских игр-2022.

Объясняя свою акцию, украинский атлет заявил, что в ней не было никакой политики. Владислав отметил, что он за мир в стране, и как и все не хочет войны.

"Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция", – сказал Гераскевич.

Видео: Обозреватель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что правительство Чехии выразило свою поддержку по вступлению Украины в ЕС. Министр иностранных дел Чехии рассказал, что мешает нашему государству вступить в ЕС.



Сайт "Комментарии" писал о том, что ученые определили, какие изменения в рационе молодежи увеличат продолжительность жизни. Для сбалансированного питания следует потреблять цельные зерна, бобовые, фрукты, овощи, орехи и рыбу.

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