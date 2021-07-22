Почему на официальном сайте Олимпиады Крым отделили от Украины границей (ФОТО)

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Лиля Воробьева
На карте официального сайта Олимпиады в Токио Украина отделена от оккупированного Крыма границей. В Министерстве иностранных дел Украины уже знают об этой ситуации и обещают выяснить подробности. Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь зарубежного ведомства Олег Николенко.
Олимпиада в Токио (фото из открытых источников)
Недавно стало известно, что в разделе "расписания и результаты" на официальном сайте Олимпийских игр размещены карты стран. Поэтому каждый болельщик сможет узнать даты выступлений и результаты своей национальной сборной. На украинском карте отчетливо видно, что оккупированый РФ Крым отделен от Украины границей.
"Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации", — заявил Николенко.
В настоящее время карта Украины на официальном сайте Олимпиады выглядит так:
Известно, что в феврале Япония сообщила, что никогда не признает Крым территорией России.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, почему Олимпиада в Токио стартовала еще до официального открытия. Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет в Токио 23 июля в 14:00 по Киеву, но на самом деле олимпийские соревнования уже начались. Сразу четыре вида программы вынесены вперед и стартуют до официального запуска игр.
Все началось по софтболу — причем с игры женской команды хозяев против Австралии. Софтбол — это облегченная разновидность бейсбола: правила проще, мяч мягкий. Вообще в него играют и мужчины, и женщины, но на Олимпиаде турнир только для девушек, а мужской по классическому бейсболу будет позже.
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