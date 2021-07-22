Почему на официальном сайте Олимпиады Крым отделили от Украины границей (ФОТО)

На карте официального сайта Олимпиады в Токио Украина отделена от оккупированного Крыма границей. В Министерстве иностранных дел Украины уже знают об этой ситуации и обещают выяснить подробности. Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь зарубежного ведомства Олег Николенко.

Олимпиада в Токио (фото из открытых источников)

Недавно стало известно, что в разделе "расписания и результаты" на официальном сайте Олимпийских игр размещены карты стран. Поэтому каждый болельщик сможет узнать даты выступлений и результаты своей национальной сборной. На украинском карте отчетливо видно, что оккупированый РФ Крым отделен от Украины границей.