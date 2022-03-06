Победы украинцев на спортивном фронте: что известно

Украина одерживает новые победы на спортивном фронте тоже. Об этом сообщают в министерстве молодежи и спорта.



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Украинские спортсмены продолжают завоевывать медали. Недавно в Катаре на Кубке мира по спортивной гимнастике. Украинские гимнасты завоевали уже шесть медалей.

Итак, Илья Ковтун смог получить "золото" во время соревнований в гимнастических упражнениях на брусьях. Также гимнаст получил серебро, выполняя свободные упражнения, а бронзу в соревнованиях на перекладине.



Назар Чепурный получил "серебро", выполняя опорный прыжок. Даниэла Батрона заняла второе место в свободных упражнениях и стала третьей на брусьях.



В первый день зимних Паралимпийских игр в Пекине украинские спортсмены завоевали семь медалей. Лучше украинцы выступили в биатлонных спринтерских гонках.

Первое место и олимпийское золото получил украинец Виталий Лукьяненко (он выступал в классе B3, гайд Бабар), звание чемпионов получили Григорий Волчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко).

Серебряные медали получили Александр Казик (класс B1, гайд Кучерявый), Тарас Радь (класс LW12) и Людмила Ляшенко (класс LW8). Бронзу – получил Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович).

В поддержку Украины в сине-желтый цвет нарядились все спортсмены из пьедестала уважения у мужчин среди участников с нарушением зрения.

Кроме того, с 20 по 25 марта в Вуокати (Финляндия) пройдет XV зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Туда поедет и сборная Украины. По словам президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки, уже проведены переговоры и организован выезд украинцев.

Как сообщал портал, стал известен состав параолимпийской сборной Украины на зимние игры в Пекине.

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