Первая медаль Украины на Олимпиаде в Токио: как прошла церемония награждения (ФОТО)

Сегодня тысячи украинцев болели за нашу дзюдоистку Дарью Белодед, которая в упорной борьбе смогла отвоевать для украинской команды такую желанную первую бронзовую награду. Следовательно, сегодня на Олимпиаде состоялась торжественная церемония награждения спортсменок. Стоит отметить, что в этом году она проходит по строгим коронавирусным ограничениям.

Дарья Белодед получила первую награду (фото: REUTERS)

Известно, что бронзовую награду украинка получила в весовой категории до 48 кг. Еще одну бронзовую медаль на соревнованиях получила спортсменка из Монголии Уранцецег Мунктбат. Вторую почетную строчку заняла дзюдоистка Фуна Тонако из Японии. А вот золото завоевала для Косово Дистрия Красники.

Дарья Белодед — дзюдоистка из города Киев. Родилась 10 октября 2000 в семье дзюдоистов Николая Белодеда и Светланы Кузнецовой. Свою первую золотую медаль получила на чемпионате мира в 2018 году и в 17 лет стала чемпионкой мира.



Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что украинская спортсменка вышла в полуфинал Олимпийских игр 2020. Украинская дзюдоистка, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы в 2017 году Дарья Билодид прошла в 1/4 финала на Олимпийских играх 2020.

Соперницей Дарьи стала двадцатичетырехлетняя Екатерина Коста, дзюдоистка из Португалии. Однако победа далась Белодед не так просто. Дзюдоистка не набирали очков и вместе с тем получила два предупреждения от рефери. Ничьей закончилось основное время, но в дополнительное время, за пятнадцать секунд до завершения, нашей спортсменке удалось сделать содержание, завершившееся "ипон". К слову, в прошлом соперницей Белодед стала дзюдоистка из Сербии Мия Николич. А в полуфинале Дарья сразится с японкой Фуной Тонако, что является чемпионкой мира 2017 года в весовой категории до 48 кг.







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