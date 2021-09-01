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Паралимпийские игры: новые медали и движение по пятерке лучших сборных

В начале восьмого дня Паралимпиады-2020 в копилке Украины новая бронза

сегодня, 07:35
Автор:

Лилия Боровая

По состоянию на утро 1 сентября, на счету паралимпийской сборной Украины 68 медалей, и место в первой пятерке паралимпийских сборных мира. Об этом свидетельствуют данные медального зачета Паралимпийских игр-2020, которые проходят в Токио.

Паралимпийские игры: новые медали и движение по пятерке лучших сборных

Паралимпиада-2020, фото из открытых источников

В отличие от вчера, Украина потеряла одно место, пропустив вперед, на четвертую позицию медального зачета США, а сама занимает пятое место.

Сейчас в копилке украинских паралимпийцев 68 медалей — 15 золотых, 33 серебряных и 20 бронзовых.

Паралимпийские игры: новые медали и движение по пятерке лучших сборных - фото 2

Вчера серебро паралимпийской сборной принес велогонщик Егор Дементьев. Он финишировал вторым, уступив голландцу Даниэлю Абрахаму.

Сегодня на счету украинской паралимпийской сборной новая бронза. Ее получила стрелок Ирина Щетник. Спортсменка стреляла из пневматической винтовки лежа, мишени располагались на расстоянии 10 м. Стоит заметить, что бронзу Ирина Щетник завоевала во время смешанного соревнования, в котором принимали участие, как женщины, так и мужчины.

Напомним, что вчера, в седьмой день Паралимпийских соревнований настоящий "класс" показали украинские пловцы. Они получили для сборной 2 золотых и 6 бронзовых медалей. При этом, золотой медалист Максим Крипак, который баттерфляем преодолел дистанцию 100 м, не просто победил на дистанции, но и установил новый мировой паралимпийский рекорд по скорости заплыва. 100 м Максим Крипак преодолел за 57 секунд 24 миллисекунды.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинский серебряный призер Паралимпиады-2020 Игорь Цветов отказался от совместного фото с российскими спортсменами на пьедестале. Это стало доказательством того, что вопреки общепринятому риторике спорт явно не "вне политики".


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Источник: https://www.paralympic.org/tokyo-2020/results/medalstandings?utm_campaign=dp_google
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