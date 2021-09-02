Паралимпиада-2020: утро девятого дня соревнований стало по-настоящему «золотым» для Украины

Мария Помазан, фото из открытых источников

Утро 2 сентября началось для украинских паралимпийцев достаточно продуктивно — наши спортсмены в девятый день соревнований пополнили копилку Украины еще на 2 золотые медали. Об этом свидетельствуют данные медального зачета Паралимпийских игр-2020, которые проходят в Токио с 24 августа по 5 сентября.

По состоянию на сейчас, украинские паралимпийцы завоевали уже 77 медалей — 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых, что на два золота, два серебра и три бронзы больше, чем арсенал украинских наград по состоянию на вчерашнее утро.

Медали высшей пробы для Украины сегодня завоевали легкоатлеты Владислав Загребельный и Мария Помазан.

29-летний днепрянин Владислав Загребельный совершил победный прыжок длиной в 6,59 м, что на 15 см дальше, чем прыжок аргентинского серебряного призера. Отметим, что по сравнению с Паралимпиадой-2019, которая проходила в городе Дубаи, Загребельный улучшил собственные результаты, ведь тогда легкоатлет завоевал для паралимпийской сборной бронзу, прыгнув на 6,07 м.

Для 32-летней уроженки Запорожья Марии Помазан сегодняшнее золото по толканию ядра также не первое в паралимпийской карьере. В Токио Мария Помазан, во время второй попытки из пяти возможных, толкнула ядро на 12,24 м, и одержала уверенную победу, ведь серебряному призеру удалось толкнуть ядро более чем на 3 м ближе украинки.

Таким образом, по состоянию на утро 2 сентября, паралимпийская сборная Украины остается на пятом месте медального зачета Паралимпиады-2020. По-прежнему на четвертом месте находится паралимпийская сборная США, Паралимпийский комитет России — на третьем месте, второе место пока занимает Великобритания, а абсолютным лидером соревнований является Китайская Народная республика, спортсмены которой завоевали 152 паралимпийских награды.



Ранее "Комментарии" сообщали, что украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко установила мировой рекорд в толкании ядра.

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