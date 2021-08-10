Оставила тревожное послание: ушла из жизни 24-летняя участница Олимпиады

В Новой Зеландии умерла при невыясненных обстоятельствах 24- летняя велосипедистка Оливия Подмор. За несколько часов до смерти спортсменка написала в Instagram странный пост, где рассказала о своих проблемах в жизни. Об этом пишет Herald Sun.

Оливия Падмор (фото из открытых источников)

Публикация уже исчезла со страницы велосипедистки, но в сети опубликовали ее скриншот.

"Спорт — невероятное занятия для многих людей. Это трудности и борьба, которые приносят радость и удовольствие. Ощущение победы ни с чем не сравнить, но ни с чем не сравнится и другое ощущение: когда проигрываешь, когда проходишь отбор, но тебя не выбирают, когда ты травмирован, когда ты не оправдываешь ожиданий общества из-за того, что ты полностью отдаешься спорту ", — написала спортсменка.

Позже брат Митчелл заявил, что его сестра умерла. Известно, что причина смерти пока не известна.

Оливия в 2016 году принимала участие в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но, к сожалению, она не заняла призового места. В 2017-м она победила на чемпионате страны по кейрингу.

Спортсменка в своей последней заметке намекнула, что выполнила все условия для участия в Олимпийских уграх в Токио, но в Национальном олимпийском комитете Новой Зеландии решили послать на соревнования в Японию других спортсменок.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что стало известно, в каком городе проведут Олимпийские игры-2032 . Во время 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио была названа страна и город, который будет принимать Олимпиаду в 2032 году. Им стал австралийский Брисбен. Отмечается, что город был единственным из кандидатов на проведение Олимпийских игр. С 80 голосующих выбор поддержали 72 человека, пятеро выступили против.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!