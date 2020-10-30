Организаторы Олимпийских игр начинают возврат денег за билеты

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Татьяна Лозовенко
Организаторы Олимпийских игр в Токио предложили вернуть деньги за билеты, приобретенные в Японии. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
Фото: sportbox
По его словам, полных стадионов уже не будет на следующих Играх, которые планируют начать в конце июля 2021 года. Отечественные болельщики могут подать заявку на возврат средств с 10 по 30 ноября или 1-21 декабря, сообщает оргкомитет. Те, кто приобрел билеты в других местах мира, вынуждены будут требовать возврата денег у своего розничного продавца.
Пресс-секретарь Масса Такая отметила, что организаторы не рассматривают вероятность отмены мероприятия, добавив, что вернуть деньги могут и в последние минуты, если, например, участник игр заразится коронавирусом.
Сейчас на Олимпийские игры продано около 4,48 млн билетов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что призер Олимпиады-2010 Рихард Аджей умер в возрасте 37 лет.
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