Организаторы Олимпийских игр начинают возврат денег за билеты

Организаторы Олимпийских игр в Токио предложили вернуть деньги за билеты, приобретенные в Японии. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Фото: sportbox

По его словам, полных стадионов уже не будет на следующих Играх, которые планируют начать в конце июля 2021 года. Отечественные болельщики могут подать заявку на возврат средств с 10 по 30 ноября или 1-21 декабря, сообщает оргкомитет. Те, кто приобрел билеты в других местах мира, вынуждены будут требовать возврата денег у своего розничного продавца.

"Если мы не сможем предоставить возможность присутствовать на Играх из-за Covid-19, мы предложим дополнительный способ подать заявку на возврат средств", — говорится в сообщении комитета.

Пресс-секретарь Масса Такая отметила, что организаторы не рассматривают вероятность отмены мероприятия, добавив, что вернуть деньги могут и в последние минуты, если, например, участник игр заразится коронавирусом.

Сейчас на Олимпийские игры продано около 4,48 млн билетов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что призер Олимпиады-2010 Рихард Аджей умер в возрасте 37 лет.

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