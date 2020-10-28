Олимпийский призер умер в возрасте 37 лет

Серебряный призер Олимпиады-2010, которая проходила в канадском Ванкувере, Рихард Аджей умер в возрасте 37 лет. Данную информацию опубликовала Международная федерация бобслея и скелетона.

По данным источника, в последнее время 37-летний немец находился в кругу семьи, которая за ним присматривала. Причина смерти на данный момент неизвестна. У Аджея осталась жена и дочь, второй ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.

Аджей пришел в бобслей в 2010 году, как раз накануне Олимпиады. До этого немец долгое время на профессиональном уровне выступал за команды в американском футболе. В Ванкувере в паре с Томасом Флоршютцем они стали вторыми в соревнованиях "двоек".

Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник, 27 октября, умер известный советский писатель и поэт.

Самое известное произведение советского автора — стихотворение "Чучело-Мяучело", которое легло в основу одноименного советского мультфильма. После выхода на широкие экраны данное выражение стало крылатым и вошло в обиход советских школьников и последующих поколений.



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