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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования «Он имеет честь и уважение к нашим погибшим защитникам»: украинский паралимпиец поднял на уши сеть своим поступком
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«Он имеет честь и уважение к нашим погибшим защитникам»: украинский паралимпиец поднял на уши сеть своим поступком

Алексей Голобуцкий объяснил, чем паралимпиец Цветов отличается от здоровых украинских олимпийцев

сегодня, 11:35
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские паралимпийцы оказались более рассудительнее и патриотичнее, нежели те представители национальной сборной, которые месяц ранее выступали на Олимпиаде в Токио, защищая национальные цвета Украины. Как информирует издание "Комментарии", так украинский политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал решение украинского бегуна Игоря Цветова после завоевания "серебра" на Паралимпиаде в Токио отказать фотографироваться вместе с российским медалистами.

«Он имеет честь и уважение к нашим погибшим защитникам»: украинский паралимпиец поднял на уши сеть своим поступком

Игорь Цветов Фото из открытых источников

Политолог отметил, все дело в том, что Игорь Цветов понимает, что у нас война и русские – это враги, которые общие фото используют против Украины. Поэтому-то сумел удержаться от объятий и поцелуев с русскими – несмотря на то, что "эмоции переполняли, а на помосте оказались только российские спортсмены", как в свое время объяснила свой поступок со скандальным фото 19-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магуих. 

Алексей Голобуцкий подчеркивает, от провозглашения русских паралаимпийцев "лучшими подружками", как в свое время та же Магучих, Цаетов тоже волевым усилием удержался. 

"Это же очень трудный выбор, если судить по заявлениям обычных спортсменов, представлявших Украину на Олимпиаде. Просто Игорь Цветов имеет честь и уважение к нашим погибшим защитникам. Поэтому давайте поздравим действительно украинского спортсмена! Здоровья ему и новых наград!", – написал Алексей Голобуцкий.

Также читайте на "Комментариях" — Игорь Цветов лаконично объяснил свое решение ответить отказом на предложение российским медалистов сделать совместное фото на пьедестале.


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Источник: https://www.facebook.com/100001597385809/posts/4480691391994063/
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