Олимпийские игры в Токио: церемонии открытия и закрытия будут сокращены

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Татьяна Веремеева
Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио
будут проводиться с более простым, более сдержанным подходом, объявил
оргкомитет. Об этом пишет CNN.
Олимпиада
Церемонии будут разработаны таким образом, чтобы отразить
общее упрощение игр с использованием контрмер на фоне COVID-19. Организационный
комитет Токио не делал никаких заявлений о том, как именно будет отличаться или
изменяться формат церемоний открытия и закрытия.
Токийский оргкомитет объявил, что создает новую команду,
которая поможет подготовить мероприятия. Новая команда надеется, что знаковое
открытие и закрытие Олимпийских игр включает в себя символы единства и симбиоза
человечества в его преодолении пандемии COVID-19.
Ранее оргкомитет заявил, что бюджет предстоящих Игр
составляет 15,4 млрд долл., включая расходы на перенос и дополнительные
контрмеры из-за COVID-19, которые принимаются. Это больше,
чем прогнозировалось до Олимпиады, — 12,6 миллиарда долларов.
Генеральный директор Tokyo 2020 Тоширо Муто назвал
дополнительные расходы позитивной инвестицией и сказал, что Игры станут
образцом для подражания для крупных международных мероприятий во время
пандемии.
Напомним, Россия не сможет использовать свое имя, флаг и гимн на следующих двух Олимпийских играх или на любом чемпионате мира в течение следующих двух лет после решения Спортивного арбитражного суда. Всемирное антидопинговое агентство в прошлом году предложило ввести четырехлетний запрет для России на участие в международных спортивных соревнованиях. Но 17 декабря суд в Лозанне вдвое сократил запрет в знаковом деле, в котором Россия обвинялась в государственном вмешательстве в базу данных испытательной лаборатории в Москве. Постановление также запретило России участвовать в торгах на проведение крупных спортивных мероприятий в течение двух лет.
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