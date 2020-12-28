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Олимпийские игры в Токио: церемонии открытия и закрытия будут сокращены

Организаторам Олимпийских игр в Токио пришлось увеличить финансирование мероприятий из-за пандемии коронавируса

сегодня, 04:16
Автор:

Татьяна Веремеева

Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио будут проводиться с более простым, более сдержанным подходом, объявил оргкомитет. Об этом пишет CNN.

Олимпийские игры в Токио: церемонии открытия и закрытия будут сокращены

Олимпиада

Церемонии будут разработаны таким образом, чтобы отразить общее упрощение игр с использованием контрмер на фоне COVID-19. Организационный комитет Токио не делал никаких заявлений о том, как именно будет отличаться или изменяться формат церемоний открытия и закрытия.

Токийский оргкомитет объявил, что создает новую команду, которая поможет подготовить мероприятия. Новая команда надеется, что знаковое открытие и закрытие Олимпийских игр включает в себя символы единства и симбиоза человечества в его преодолении пандемии COVID-19.

Ранее оргкомитет заявил, что бюджет предстоящих Игр составляет 15,4 млрд долл., включая расходы на перенос и дополнительные контрмеры из-за COVID-19, которые принимаются. Это больше, чем прогнозировалось до Олимпиады, — 12,6 миллиарда долларов.

Генеральный директор Tokyo 2020 Тоширо Муто назвал дополнительные расходы позитивной инвестицией и сказал, что Игры станут образцом для подражания для крупных международных мероприятий во время пандемии.

Напомним, Россия не сможет использовать свое имя, флаг и гимн на следующих двух Олимпийских играх или на любом чемпионате мира в течение следующих двух лет после решения Спортивного арбитражного суда. Всемирное антидопинговое агентство в прошлом году предложило ввести четырехлетний запрет для России на участие в международных спортивных соревнованиях. Но 17 декабря суд в Лозанне вдвое сократил запрет в знаковом деле, в котором Россия обвинялась в государственном вмешательстве в базу данных испытательной лаборатории в Москве. Постановление также запретило России участвовать в торгах на проведение крупных спортивных мероприятий в течение двух лет.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/23/sport/tokyo-olympic-games-opening-closing-ceremonies-spt-intl/index.html
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