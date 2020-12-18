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Россию отстранили от следующих двух Олимпийских игр: названа причина

Также РФ не сможет участвовать в любых других спортивных чемпионатах мира в течение двух лет

сегодня, 01:30
Автор:

Татьяна Веремеева

Россия не сможет использовать свое имя, флаг и гимн на следующих двух Олимпийских играх или на любом чемпионате мира в течение следующих двух лет после решения Спортивного арбитражного суда в четверг. Об этом пишет AP.

Россию отстранили от следующих двух Олимпийских игр: названа причина

Фото: Getty Images

Всемирное антидопинговое агентство в прошлом году предложило ввести четырехлетний запрет для России на участие в международных спортивных соревнованиях. Но в четверг, 17 декабря суд в Лозанне вдвое сократил запрет в знаковом деле, в котором Россия обвинялась в государственном вмешательстве в базу данных испытательной лаборатории в Москве. Постановление также запретило России участвовать в торгах на проведение крупных спортивных мероприятий в течение двух лет.

Российские спортсмены и команды по-прежнему будут допущены к участию в Олимпийских играх в Токио в следующем году и зимних Играх 2022 года в Пекине, а также на чемпионатах мира, включая Чемпионат мира 2022 года в Катаре, если они не будут уличены в употреблении допинга или сокрытии положительных проб.

Победой для России стало решение суда касательно использования названия страны на униформе. Правда, спортсмены все равно не смогут представлять страну, это должна быть нейтральная команда. Российские спортсмены и команды также могут использовать цвета национального флага в своей форме во время крупных соревнований. Это было невозможно для россиян на последних двух чемпионатах мира по легкой атлетике.

Несмотря на эти уступки, три судьи суда наложили на Россию самые суровые санкции с тех пор, как после Олимпиады в Сочи в 2014 году появились обвинения в использовании допинга и сокрытии этих фактов на национальном уровне.

Напомним, оргкомитет Олимпийских игр 2020 сообщил о важных изменениях в связи с COVID-19.


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Источник: https://apnews.com/article/russia-banned-name-flag-olympic-games-a8bd342806883f66152859701d5ae5d4
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