Олимпийская сенсация: главная соцсеть Китая потерпела крах из-за Игр в Пекине

Спортивные болельщики по всему Китаю временно сломали ведущую социальную платформу страны во вторник, 8 февраля, когда десятки миллионов людей бросились в Интернет, чтобы отпраздновать подростковую сенсацию Эйлин Гу, получившую свою первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает CNN.

Айлин Гу - фото из открытых источников

18-летняя американка Гу вышла во главу угла на женских лыжных соревнованиях со своим третьим забегом, набрав 94,5 балла с идеальным приземлением, что сделало ее общий результат 188,25 в дебюте соревнования на зимних Олимпийских играх.

Она едва обыграла француженку Тесс Леде, получившую серебро со счетом 187,50. Бронзу получила швейцарка Матильда Гремо.

"Это был лучший момент в моей жизни. Самый счастливый момент, день, что угодно – в моей жизни. Я просто не могу поверить в то, что только произошло", — сказала Гу после своей победы, сообщает сайт Olympic.

Болельщики заполнили трибуны, чтобы болеть за Гу, которая родилась и выросла в Калифорнии, но в 2019 году решил соперничать за Китай. Известная в Китае как "снежная принцесса", Гу – уже действующая чемпионка мира – стала неофициальным лицом олимпийских амбиций Китая, и увидела, что ее популярность резко возросла накануне Игр.

Победа Гу вызвала отрадные посты в сети. Эта тема преобладала среди поисковых запросов на китайской платформе Weibo, похожей на Twitter, где семь из 10 самых популярных тем касались победы Гу. Ее поклонники на Weibo, где у нее 2,6 миллиона подписчиков, оставили более 90 000 комментариев менее чем через 30 минут после ее победы.

Связанные хэштеги, такие как "Гу Айлин выиграла золотую медаль", набрали более 300 миллионов просмотров в течение часа – наконец весь сайт Weibo вышел из строя из-за огромного количества пользователей.

Китайские власти также очень быстро поздравили Гу.

"Мы рады услышать, что китайская спортсменка Гу Айлин завоевала драгоценную золотую медаль для китайской спортивной делегации и отметила для страны ее идеальную игру в финале женской лыжной платформы на зимних Олимпийских играх в Пекине", — сообщает Пекинский комитет муниципального правительства . УПК).

На пресс-конференции после ее победы журналисты несколько раз спросили Гу, является ли она все еще гражданкой США. Она каждый раз уклонялась от ответа, говоря только, что чувствует себя американкой в ​​США и китаянкой в ​​Китае.

Ранее "Комментарии" сообщали о необычных соревнованиях, которые ранее были частью Олимпийских игр.

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