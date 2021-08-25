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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Олимпийская чемпионка обиделась, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины
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Олимпийская чемпионка обиделась, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины

Легендарная пловчиха Яна Клочкова не была приглашена на торжества по случаю 30-летия независимости Украины

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей

Четырехкратную Олимпийскую чемпионку Яну Клочкову забыли позвать на торжества по случаю 30-летия Независимости Украины. Спортсменка сама не знает, по какой причине она оказалась неугодна и обделена вниманием, в то время, как другие спортсмены были в центре внимания и почета. Как информирует портал "Комментарии", свое возмущение Клочкова высказала в интервью изданию "Сегодня".

Олимпийская чемпионка обиделась, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины

Яна Клочкова Фото: wtfit.me

Яна Клочкова отметила, что празднование 30-летия Независимости Украины есть очень важным для каждого гражданина страны и в этой связи ей непонятно, почему организаторы торжеств ее не пригласили на официальные торжества. По словам чемпионки, те спортсмены, которые добыли важные победы для Украины, благодаря которым играл гимн и подымался государственный флаг на международных соревнованиях должны присутствовать на такого рода мероприятиях. Клочкова отметила, что она на сегодняшний день есть самой титулованной украинской спортсменкой, которая четырежды прославила страну.

"Не знаю, почему меня не пригласили. Самой интересно. Возможно, какие-то личные обиды. Очень странно", – сказала Клочкова.

Спортсменка добавила, что она уже получила ряд предложений о смене гражданства. Вспомнила также о том, что в украинской истории такое уже было. Есть тот же пример фигуристки Оксаны Баюл. Яна Клочкова отметила, что, когда именитых спортсменов начинают забывать, то тем ничего другого не остается, кроме, как уезжать из страны и защищать флаги других государств.

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Источник: https://sport.segodnya.ua/sport/others/menya-samuyu-titulovannuyu-klochkovu-ne-prigasili-na-prazdnovanie-dnya-nezavisimosti-ukrainy-1570446.html
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